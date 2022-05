JEP no expulsará a Sandra Ramírez por homenaje a 'Mono Jojoy'

La JEP decidió no abrir incidente de incumplimiento en contra de la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez por haber participado en el homenaje que el partido le hizo al antiguo jefe guerrillero ‘Mono Jojoy’ en conmemoración de su muerte.

La JEP evaluó si expulsaba a la senadora tras una solicitud de las víctimas en la que argumentaban que, durante el acto, el discurso de la senadora en honor al ‘Mono Jojoy’ era revictimizante.

“El señor Víctor Julio Suárez Rojas (‘Mono Jojoy’) es considerado como una de las personas más sanguinarias y despiadadas que formó parte de esta guerrilla y a su vez fue parte del Secretariado de dicho grupo criminal, entre sus crímenes se destacan homicidios en contra de menores de edad, violencia sexual en contra de mujeres y secuestros en todas las zonas en las que impuso terror”, manifestaron las víctimas.

Sin embargo, la JEP tuvo en cuenta la respuesta que dio Sandra Ramírez, al igual que Carlos Carreño Marín y Olga Rico, exjefes guerrilleros que también estuvieron en el homenaje.

“Los pronunciamientos realizados en el marco del homenaje al ‘Mono Jojoy’ se efectuaron como parte de la garantía constitucional y de carácter internacional de conformidad con la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, de los derechos al libre pensamiento y la libre expresión, a partir de los cuales se funda el respeto por la actividad del ser humano en sociedad”, aseguraron a la JEP.

En ese sentido, la JEP consideró que “las publicaciones, dichos y expresiones que efectuaron en el marco de la conmemoración mencionada no implicaron un incumplimiento a los compromisos adquiridos, en tanto, tales manifestaciones se encuentran protegidas por la Constitución Política, los Acuerdos de Paz e incluso instrumentos internacionales”.

Dicho lo anterior, la jurisdicción determinó que los tres comparecientes no incumplieron las condiciones ante la JEP, pues no puede extraerse que con sus declaraciones se esté incitando al odio, se haga propaganda a la guerra o exista alguna apología al delito, pues mientras participaron en dicho evento no plantearon cometer delitos, continuar con la guerra o algún acto que implique revictimizar las víctimas del conflicto.

