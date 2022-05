Desmovilización de la Cacica Gaitana fue invento de Uribe y Luis Carlos Restrepo: exfarc en la JEP

En el año 2006, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe anunciaba la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las Farc en La Tebaida, Tolima. En ese momento se entregaron 62 guerrilleros junto a algunas armas que pertenecían a ese bloque. Tiempo después se desató un escándalo, pues incluso la Fiscalía alertaba de que esta había sido una falsa desmovilización, liderada por el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Álvaro Henner López, conocido en la guerrilla como JJ, fue a rendir versión ante la JEP por el caso de secuestro el pasado 4 de marzo. Ante la magistrada relatora del caso, Julieta Lemaitre, JJ afirmó que la falsa desmovilización del Bloque la Cacica Gaitana fue un invento tanto de Álvaro Uribe como del ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

Publicidad

En su audiencia, que duró más de nueve horas, el exguerrillero aseguró que "por ejemplo, de la Cacica Gaitana fui a la Fiscalía todo un día y les expliqué por qué era falso y que eso era un invento de Álvaro Uribe, de Tocarruncho, el general de la Sexta Brigada, y de Luis Carlos Restrepo".

Asimismo, JJ agregó que "aparte de que me quedaba por detrás este señor Iguarán, porque ese pícaro también estaba metido en ese cuento y debe ser llamado por no sé qué para delinquir porque él hizo parte de ese cuento".

Por otro lado, el exguerrillero hizo algunas denuncias sobre una presunta connivencia entre paramilitares y Ejército, que se habría dado en el departamento del Tolima, con el fin de cometer diferentes delitos.

"Yo cuento a la sala y a Colombia sobre un evento muy particular, cuando yo digo que ellos- el Ejército- iban e instalaban a los paramilitares, era porque entre el Ejército iban ellos, no es que ellos llegaron primero, y les abonaron el terreno y luego llegaron los otros, no, ellos iban con ellos".

Publicidad

Y en ese sentido, se refirió a un caso específico que, según él, se había presentado en una vereda de Alto del Sol, donde él era comandante del Comando Conjunto de las Farc en esa zona del país, según el relato, el Ejército dejó a los paramilitares "instalados" y él mismo asegura haber visto a los uniformados retirarse de la zona.

Por otro lado, hizo referencia a un caso en Santa Teresa, Tolima, donde se presentaron enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares. JJ explicó que vio a un avión fantasma del Ejército que, según él, habrían llegado a prestar el apoyo.

Publicidad

"Yo en el norte- del Tolima- vi que los carros del Ejército iban y los dejaban en el área y comenzaban a matar gente, y vi el caso en Santa Teresa; a la gente no se le olvida, porque en ese evento entran los paramilitares y se retira el Ejército en presencia de la gente del pueblo. Un hombre del Ejército resultó baleado en una mano y en una casa en Santa Teresa se le brindaron los primeros auxilios; desde esa casa él y el jefe de los paramilitares pidieron el apoyo de un helicóptero".

Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy