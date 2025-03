JEP rechaza sometimiento de 'Macaco' por no tener la competencia para investigarlo

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP acaba de negar el sometimiento de Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias de 'Macaco' y quien fue comandante del Bloque Central Bolívar. Esta jurisdicción considera, entre otras cosas, que el exjefe paramilitar no cumple con los requisitos para ser aceptado como tercero civil.

"Ante la Sala, el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo no concretó cómo en su supuesta calidad de tercero o como parte de una organización de narcotráfico financió las AUC en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1996 antes de formar parte de ese grupo armado ilegal, ni allegó pruebas que la acreditaran; no especificó en concreto cómo lo hizo, en qué montos si se trató de dinero, cómo lo entregó, ni si realizó otro tipo de contribuciones para la financiación o fortalecimiento del grupo armado ilegal de qué manera lo hizo, dónde, con quienes se contactó y, no aportó pruebas que soportaran su relato", señaló la JEP.

Además, el sometimiento de 'Macaco' también fue rechazado teniendo en cuenta que la Corte Constitucional determinó que la JEP no tiene competencia para investigar a los paramilitares, solo a exintegrantes de las Farc, la fuerza pública y los terceros civiles.

"Lo que corresponde es acatar la correcta interpretación y aplicación de las normas, para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de trato en la actividad judicial y mantener la línea jurisprudencial respecto de caso en concreto", agrega la JEP.

'Macaco' había presentado el pasado mes de diciembre desistimiento de su solicitud de sometimiento ante esta jurisdicción.