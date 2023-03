Joven sacó su libreta militar y le salió con la foto de Cristiano Ronaldo; el Ejército respondió

Un ciudadano, identificado como David Godoy, denunció en sus redes sociales que la libreta militar, que tramitó con el Ejército, le salió con la foto de Cristiano Ronaldo.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, escribió en sus redes sociales, en donde publicó la imagen en la que se evidencia la foto del jugador.

De acuerdo con la denuncia, el trámite lo hizo en diciembre en una jornada de especial, con descuento. Tras llegar a su casa, el joven verificó el trámite y ahí se percató del error.

El joven hizo la denuncia en Twitter, pero tras los comentarios escépticos decidió publicar un video en el que relata, detalle a detalle, lo sucedido. Incluso ingresa a la plataforma del Ejército, en donde se evidencia lo sucedido.

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército emitió este jueves un comunicado en el que afirma que el error lo cometió, no la institución, sino el joven en el momento de subir los documentos.

“En atención a la información publicada por el ciudadano (David Felipe Godoy Vidal) en redes sociales, se llevó a cabo la verificación del trámite efectuado en el sistema, donde registra que el 5 de febrero del 2016 a través del usuario y contraseña asignado, se hizo el cargue de diferentes fotografías, un total de siete (7), que no corresponden a las del ciudadano”, aclaró el Ejército en un comunicado.

El Ejército, además, dice que, una vez conocido el caso, se pusieron en contacto con el joven para remediar la situación.