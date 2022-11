Jurisdicción Especial para la Paz no es un golpe de Estado: Juan Carlos Henao

“Técnicamente, de lejos, no es un golpe de Estado. Decir que hay un golpe de Estado es una frase que termina siendo falsa. Usted no puede tener golpe cuando quien va a juzgar a los guerrilleros es una rama del sistema judicial colombiano, hecho con la Constitución colombiana”, indicó. (Lea también: Renuncio si hay algo diferente a justicia transicional para acabar guerra: Henao )

Agregó que no hay golpe porque con el acuerdo siguen funcionando los poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial: “lo que hay es un entendimiento político de lo que está pasando. No se puede hacer una justicia transicional sin tocar a los demás poderes”.

El magistrado indicó que cuando se realizan conversaciones de paz con un grupo que no ha sido militarmente vencido lo que se busca es encontrar la verdad, la justicia y la reparación de lo ocurrido en el marco del conflicto. (Lea también: Firmar la paz nos va a convertir en un país normal: Santos )

Indicó que no es cierto que la guerrilla vaya a imponer su gente y negó que el tribunal especial para la paz haya sido creado en 72 horas, tal como lo expresó el expresidente Pastrana.

“Ya quisiera yo que lo hubiéramos hecho en 72 horas. De reuniones de los 6, duramos por lo menos 250 horas de trabajo efectivo”, indicó.

Henao también recalcó que el hecho de que se reemplace parcialmente, para solucionar un conflicto armado, algunas de las funciones del órgano jurídico, no significa que se esté “refundando” el Estado.

“Esto va a tener que ser aceptado por la Corte Constitucional. Tengo la convicción de que la Corte no va a decir eso (lo de la refundación) porque no estamos refundando nada)”, puntualizó.

“Que se entienda: ¿cómo hacer una transición de un país en conflicto y en guerra si no es con el mecanismo de la justicia transicional? El que me responda eso y me dé otra solución yo le juro que casi que renunciaría a lo que hice”, enfatizó.

Además, Henao dijo que afirmaciones como la de Pastrana son interpretaciones políticas, frente a las cuales no se puede hacer nada: “Frente a eso no se puede hacer nada porque nos ubicamos en lo político. Hay desinformación cuando se dice que esto va a refundar al Estado”.