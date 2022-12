La cadena de errores en muerte de periodista Orjuela, según Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación remitió a la Superintendencia Nacional de Salud y al Tribunal de Ética Médica una serie de irregularidades que fueron encontradas en los centros asistenciales en donde fue atendido el periodista Mauricio Orjuela quien falleció el pasado 18 de agosto.



Para la Procuraduría existirían evidencias en la atención de salud que pudieron incidir en el fallecimiento del periodista Orjuela, quien había sufrido una peritonitis tras una cirugía de apendicitis.



La Procuraduría consideró que en el caso del Hospital de Engativá, sitio donde fue atendido el 11 de julio, no contaba al parecer con la capacidad para realizar un examen que requería el periodista.



"Al parecer la ESE no tendría contratado un proveedor ni contaba con los medios suficientes para realizar el examen, afectando la prestación del servicio integral del usuario", señala la Procuraduría.



En el informe la Procuraduría evidenció, que al parecer, el cuerpo médico del Hospital de Engativá incurrió en una negligencia médica porque no siguió los procedimientos adecuados frente a la urgencia "al suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud".



El Ministerio Público también determinó, que frente a la atención de la clínica General de la 100, hubo irregularidades relacionadas con el ingreso del periodista Orjuela el 7 de agosto luego de que fuera remitido desde la clínica Shaio por una obstrucción abdominal.

Vea también: Médico especialista investigará muerte de periodista Mauricio Orjuela



En la Clínica 100, no atendieron la remisión por interconsulta que necesitaba Orjuela y sin percatarse de la falla en sus signos vitales, luego de tres horas fue dado de alta.



Según la Procuraduría, Mauricio Orjuela llegó seis días después a la Clínica 100 con graves signos vitales pero tampoco recibió atención de especialistas ni fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos.



"El paciente no habría sido visto por un especialista de la IPS, lo que demoró su cirugía, siendo esta una de las posibles causas del shock séptico, que finalmente terminó en su deceso", agrega el informe.



Finalmente la Procuraduría remitió informes sobre los presuntos incumplimientos que realizó la Eps Medimás frente a la prestación integral para el paciente Mauricio Orjuela.



"No adelantó acciones de vigilancia sobre la red contratada, lo que habría conllevado a una posible falta de garantías en el acceso, seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad del servicio", indica la Procuraduría.



Por estos hechos, el organismo de control designó a una delegada para que investigue las presuntas responsabilidades disciplinarias de los funcionarios de la E.S.E. Hospital de Engativá, Subred Norte, la Secretaría Distrital de Salud, la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica y la EPS Medimás.

