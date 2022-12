La dirección de Farc no tiene comunicación con Iván Márquez desde junio: Lozada

Carlos Antonio Lozada, senador de Farc, aseguró en Mañanas BLU que la dirección de su partido no tiene comunicación con Iván Márquez desde junio. Además, indicó que 19 de los exjefes guerrilleros entregaron el informe que había solicitado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).



Lozada destacó que Iván Márquez cumpliera el requisito ante la JEP.



“La dirección del partido no tiene comunicación con Iván [Márquez]. Lo que puedo constatar, más por informaciones de prensa es que el apoderado entregó el comunicado el día de ayer”, sostuvo Lozada.



Igualmente, el parlamentario afirmó que también se desconoce la suerte del exjefe de la columna móvil Teófilo Forero, alias ‘el Paisa’.



“No tenemos información desde hace varios meses de Óscar [Hernán Darío Velásquez , ‘el Paisa’”, agregó Lozada.

Lozada lanzó algunas hipótesis de lo que habría pasado con los 12 restantes cuyos documentos no llegaron este martes.



“Tengo entendido que hay varios compañeros que pidieron una prórroga, dado que no tienen posibilidades de terminar los informes, por un lado, por la distancia en que se encuentran, las limitaciones de comunicación.



También teniendo en cuenta que no tenemos en este momento abogados. En el acuerdo se contempla la creación de un sistema autónomo de defensa que hasta ahora no ha sido creado”, declaró.



Escuche completa esta entrevista:

