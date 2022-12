La escultura de reconciliación colombiana que llegará a los jardines del Vaticano

En honor a la memoria, la paz y la reconciliación, el maestro José Augusto Rivera, artista plástico tolimense, llevará a los Jardines Vaticanos, una obra que se convierte en testimonio de la transformación de la guerra para recorrer los caminos de la paz.

Aunque el tránsito a una verdadera reconciliación está en curso, el artista explica que el objetivo es que miles de personas que llegan al Vaticano reconozcan a Colombia como una nación que aún, en medio de las dificultades, ha logrado sacar a flote sus virtudes, más allá de las armas.

“Ritual de reconciliación es una obra en donde he depositado el gran sentimiento que me ha producido tantos y tantos años de violencia absurda entre los colombianos. Es una obra en donde están contenidas mis razones para transformar esa realidad espantosa en una realidad maravillosa como la merece el pueblo colombiano. Es una obra en donde están contenidos mis sueños de ver a todos los míos, mi familia, amigos, vecinos, coterráneos todos, vivir en armonía. Es una escultura donde he plantado mis esperanzas de poner a la nación colombiana en el concierto mundial como una de las sociedades maravillosas que existen en la tierra. Tengo la esperanza de que así será: firme, fuerte y poderosa”, contó el maestro Rivera.

“Ritual de reconciliación”, como ha sido bautizada, es una escultura en la que un grupo de personas, sin distingo de clase, raza o condición política, están abrazadas entre sí con sus cabezas inclinadas, unidos, evocando la memoria y los sueños, elaborada en bronce y acabado de oro antiguo. De manera previa, la escultura fue donada al papa Francisco, en tamaño pequeño, quien la conserva en su oficina y el propósito, es replicarla a gran escala para que sea ubicada en los Jardines Vaticanos.

“Esta obra estará en El Vaticano significando el enorme valor que el pueblo colombiano le da al papa Francisco como líder espiritual y como jefe de Estado, en pos de la reconciliación de Colombia. Pero también será un soporte para la evangelización que el papa anda haciendo por todo el mundo donde nos habla de perdón, paz y reconciliación. Como una obra que por siempre estará hablando maravillosamente de Colombia”, relató el artista.

El proyecto, que ha estado desarrollándose de la mano con varias organizaciones, busca recaudar fondos para la fundición en bronce y poder ser ubicada en el reconocido Jardín de La Piña, como se ha denominado, un regalo del pueblo colombiano al papa Francisco, en un abrazo conjunto para que los visitantes reconozcan al país como una nación que olvida la guerra y prioriza la paz.

