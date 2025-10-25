La Guajira y las islas colombianas se encuentran en estado de ‘alistamiento’ por huracán Melissa

Las alertas continúan frente al Huracán Melissa que podrían afectar zonas marítimas y costeras del norte del país. La velocidad del viento es de 120 km/h y registra un oleaje superior a cinco metros, por lo que se pueden prolongar y mantener lluvias en la región. A esta hora varían los estados de alerta:

Alistamiento: La Guajira y los Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Aviso: Magdalena, Atlántico y Bolívar.

Vigilancia: Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En los departamentos que se encuentran en etapa de alistamiento pueden registrarse alteraciones de moderadas a fuertes en las próximas 36 a 24 horas. La etapa de aviso expone que pueden presentarse alteraciones en las próximas 48 horas. Por lo que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene activo el protocolo nacional de alerta, el plan de respuesta y la sala de crisis nacional.

Se espera que el huracán Melissa permanezca en el centro de la cuenca durante las próximas 24 horas, lo que influirá en las condiciones del Caribe central. En el territorio marítimo nacional, se han registrado vientos superiores a los 25 nudos y un oleaje entre los 2.0 a 3.0 metros en las zonas de altamar de los departamentos de La Guajira, Magdalena y las islas Cayos del norte.

Según el Ideam, se espera que se mantenga la altura de la ola sobre la zona marítima del departamento de La Guajira e islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés y Providencia.



Se recomienda a la población costera y marítima tomar medidas de precaución y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La situación será monitoreada por las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la población y se hace el llamado a evitar acercarse a las corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas donde se registren precipitaciones y en caso de presenciar lluvias fuertes buscar refugio.