La historia de dos desmovilizados de Farc que se reconciliaron con la sociedad

Disnedy y Jorge Eliécer, dos desmovilizados de las Farc, contaron sus vivencias al interior de esa guerrilla en Mesa BLU.



“Me siento contento porque culminé una etapa de mi vida, fueron pasando los años y el aprendizaje que uno tiene hace que seamos mejores personas y sigamos el proceso de construcción de nuestra personalidad y de la vida”, señaló Jorge Eliécer.



Eliécer habló sobre su incorporación a las Farc.



“No fue de un momento a otro, fue un proceso y llegaba el partido comunista y esas charlas fueron entrando en mí, pensé que podía poner un granito de arena para que Colombia fuera diferente. A medida que pasó el tiempo fui yendo a los campamentos hasta que me incorporé a las Farc”, dijo.



De igual forma, el desmovilizado se refirió al proceso al que se sometió para cambiar su vida y reintegrarse a la vida civil.



“En ningún momento pensé que iba a desmovilizarme, siempre pensé que mi vida era al interior del trabajo en la guerrilla.b (…) Estando allí fueron los de ACR y nos explicaron cómo era la manera de cambiar, entonces comprendí que mi vida podía cambiar”, añadió.



Por último, Eliécer afirmó sentirse tranquilo dentro de la sociedad.



Así mismo, Disnedy relató su pasado y cómo fue su incorporación a las Farc.



“En esa época vivíamos en pueblos aledaños a Florencia, allá el Estado tiene olvidado al pueblo y no se consigue trabajo (…) Entonces eso me llevó a pensar diferente, mi padre era comunista y me contó muchas historias sobre lo que vivió. Después de todo eso, llegó el momento en que le dije a mi papá que quería irme, él me dijo que sería un honor de que un hijo suyo se fuera para la guerrilla, así me uní a las Farc”, comentó.



Por otro lado, la exguerrillera explicó cuál es el proceso que hizo para unirse a la guerrilla de las Farc.



“Para entrar a las Farc, ellos averiguan primero de qué familia es, por qué se une a ese grupo y uno tiene que estar convencido a que va hacer allá”, aclaró.