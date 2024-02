Por el control de las minas en Bolívar es que se está “desatando una ola de guerra y violencia en el sur del departamento”, según denunció en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador Yamil Arana. De acuerdo con él, “se unieron” las disidencias Farc y ELN contra el Clan del Golfo, dejando varias familias afectadas, como la del pequeño que hizo un desesperado llamado para que le devuelvan a su mamá , quien fue secuestrada hace unos días en medio de este conflicto.

Fue el mismo gobernador quien compartió el video del niño a través de sus redes sociales como una forma de ayudarlo, pues, según dijo, ninguna autoridad daba respuesta. Lo que se sabe hasta el momento, contó, es que el sábado “entraron hombres armados, al parecer del Can del Golfo o llamadas Autodefensas Gaitanistas, amordazaron y se llevaron amarrados a dos a dos sujetos”, un hombre que, posteriormente, a las 10:00 de la mañana fue asesinado y una mujer que es la mamá de ese menor de edad que aparece en el video.

“El niño vive en la en la vereda La Esperanza del municipio de Cantagallo. Yo no quiero dar nombres. El video lo público porque me encontraba de verdad desesperado. No, no encuentro o no encontraba respuestas ante ninguna autoridad y desesperadamente publiqué el video para que para que la gente se solidariza y acudiera al llamado que estamos realizando desde hace mucho tiempo desde nuestro departamento. Pedimos operaciones concretas en contra de esos grupos criminales”, relató.

Presidente @petrogustavo , llevamos días de enfrentamientos en el sur de Bolívar, necesitamos su ayuda . La Paz será solo un deseo mientras sigan pasando situaciones como esta, acudo a usted pues esto supera la capacidad institucional del departamento. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/qUspymQnB2 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) February 4, 2024

El gobernador Arana detalló, según información, a la mujer la desplazaron hacia a un caserío que se llama Lejanía que está cerca del municipio de Cantagallo: “Lo que estamos pidiendo es la liberación de esa mujer, que le respeten la vida y que respeten, por supuesto, todos esos derechos que están siendo vulnerados”.

¿Por qué se ha incrementado la violencia en Bolívar?

“Existe un enfrentamiento entre grupos ilegales por el control del territorio, ¿quienes se están enfrentando? Se unieron disidencias Farc y ELN contra el Clan del Golfo. Históricamente, el sur de Bolívar ha sido o hay puntos clave del sur de Bolívar que han sido dominados por ELN y disidencias Farc. Hoy encontramos un nuevo actor que es el Clan del Golfo, que está entrando al territorio”, respondió.

Señaló que hace dos años había “40 miembros de este grupo subversivo y ahora” ya hay presencia de más o menos 400 hombres “que están luchando por control territorial”.