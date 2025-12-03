En vivo
La hoja de coca seguiría siendo prohibida por la Organización Mundial de la Salud

La hoja de coca seguiría siendo prohibida por la Organización Mundial de la Salud

La decisión de la OMS de mantener la hoja de coca bajo fiscalización internacional desató críticas de expertos y líderes que la consideran una medida racista, desactualizada y contraria a los derechos de los pueblos indígenas.

