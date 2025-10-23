La neblina causó paralización en aeropuerto El Dorado: esto dice la Aerocivil

El brigadier general José Henry Pinto, director general de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), abordó recientemente en una entrevista la situación operativa que causó la paralización de vuelos en el Aeropuerto El Dorado, así como las preocupaciones expresadas por el vicepresidente de los controladores aéreos, Franklin Urbina, respecto a supuestas fallas en el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS).



Seguridad aérea primero: la neblina extrema causa paralización en El Dorado

El director Pinto contextualizó el evento de la mañana, indicando que la interrupción de las operaciones aéreas se debió a condiciones de neblina extremas donde la visibilidad estaba totalmente reducida. A pesar de contar con equipos de categoría 3 o 1, la operación hubiera sido muy difícil, lo que hizo necesario mantener un mínimo de condiciones para garantizar la seguridad aérea.

El general Pinto fue enfático al señalar que, dado que la seguridad aérea es la prioridad para la autoridad, "es mejor esperar 2 horas para la vida y no la vida perderla en 2 horas". Respaldó la decisión tomada por el director de operaciones, asegurando que fue acertada. Además, aclaró que incluso si los equipos hubieran estado funcionando al 100% y ambas pistas hubieran sido Categoría 3, la operación no habría sido posible debido a la visibilidad extremadamente reducida.

Avances y desafíos de la nueva administración: respuesta a las quejas sindicales

El director Pinto aseguró a la comunidad aeronáutica y a los usuarios que se está operando bajo estándares de seguridad y que se están corrigiendo las facilidades que "habían sido, digamos, estaban avereadas". Subrayó que, en los pocos más de cinco meses al frente de la Aerocivil, se han logrado importantes soluciones técnicas.



Finalmente, el General Pinto hizo un llamado a la comunicación con los sindicatos. Aunque reconoció que las quejas se manifiestan a través de medios, mensajes o boletines, señaló que no le ha llegado un oficio dirigido abiertamente a él que especifique las fallas. Concluyó reafirmando que la Aerocivil actúa con responsabilidad y sensatez.

Escuche aquí la entrevista: