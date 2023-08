“La pelea es contra los bandidos, no contra los funcionarios”: gobernador del Meta a mininterior

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reiteró en Mañanas Blu las preocupaciones sobre la situación de seguridad en las regiones, y manifestó se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, que había llamado "hipócritas" a los gobernadores que criticaban la falta de acciones efectivas para abordar el problema de la criminalidad y la violencia en el país.

Zuluaga destacó que, aunque el ministro retirara dicha expresión, la relación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales no se resolvería únicamente con palabras.

“No es fácil establecer comunicación de esta manera, y no solamente por la expresión del ministro desafortunada, sino porque es un año de ausencia, es un año en el que no hemos podido conversar, trabajar, ni articular. Sin embargo, nosotros no tenemos posiciones tercas. La pelea que tenemos que dar la institucionalidad es contra los bandidos. Yo creo que a los ciudadanos les debe molestar muchísimo ver funcionarios agarrados unos con otros y haciendo insultos", afirmó el gobernador.

Sin embargo, Zuluaga subrayó que su enfoque no es mantener posiciones inflexibles, sino colaborar de manera proactiva siempre y cuando haya respeto y diálogo sincero.

En cuanto a la responsabilidad de los problemas de orden público, Zuluaga argumentó que debería ser un esfuerzo conjunto entre el presidente de la República y los gobiernos regionales, liderado por el Ministerio de la Defensa. Destacó que la seguridad y la lucha contra la delincuencia deben abordarse de manera articulada, y que no se trata simplemente de culpar al presidente, sino de trabajar en equipo para enfrentar a los violentos y delincuentes.

Respecto a las acusaciones de intereses políticos detrás de las denuncias de inseguridad, Zuluaga enfatizó que su enfoque no es antipetrista ni busca fines electorales. Explicó que los problemas de seguridad no son nuevos y que han sido denunciados durante más de 11 meses, incluso por organizaciones internacionales como la ONU. Rechazó la noción de que estas denuncias sean parte de una estrategia política y pidió respeto por las familias afectadas por la violencia.

“Nosotros los funcionarios públicos no podemos participar en procesos electorales. Claro que entendemos la dinámica y la realidad política. De hecho, nuestros propios cargos obedecen a procesos electorales, pero hoy hablar de que es que es un tema de campaña electoral es un distractor, porque los muertos son una realidad, porque las masacres son una realidad”, enfatizó.

En relación con el aumento de la inseguridad, el gobernador expresó su preocupación por el empeoramiento de la situación. Citando cifras proporcionadas por el Ministerio de la Defensa y la ONU, destacó que las masacres, secuestros y extorsiones han aumentado significativamente. Hizo un llamado a una colaboración más efectiva entre el gobierno central y los gobiernos regionales para abordar estos problemas de manera contundente.