Las bacrim son un fenómeno diferente pero que hace el mismo daño: Ariel Ávila

Ávila señaló que se analizaron las elecciones de 2011, 2014 y 2015 y en cada una de esas contiendas se pudo evidenciar los estrechos vínculos entre los líderes políticos y las diferentes bandas criminales que tienen influencia en las regiones.

“Ya no está el proselitismo armado en el que un grupo ilegal obligaba a votar por determinado candidato, ahora lo que se hace es una financiación de campaña, con eso se distorsiona y se hace más difícil investigar ese tipo de financiación”, dijo Ávila.

El especialista también criticó la estructura del sistema electoral colombiano y señaló que su diseño no permite un ejercicio transparente de la actividad política en el país.

“El sistema electoral colombiano está hecho para que no funcione, no tiene recursos entonces no hay funcionarios regionales, adicionalmente al CNE lo eligen los partidos políticos entonces prima la ley de tu no me investigas y yo no te investigo”, agregó.

Frente al fenómeno de la bacrim-política, Ávila indicó que si bien tiene algunas diferencias con el de la parapolítica, el daño a la institucionalidad colombiana es el mismo.

“Es un fenómeno con características diferentes, no estamos hablando de un gran proyecto como fue las Autodefensas Armadas de Colombia, aquí se habla más de alianzas locales y regionales, tampoco estamos hablando distritos electorales como los que creó Jorge 40, es más difuso, pero el daño es lo mismo”, dijo Ávila.

Sobre el más reciente episodio donde fue capturado Luis Javier Rojas, el hijo de la directora financiera del Senado y quien transportaba más de 600 millones de pesos que aparentemente pertenecían al Clan Úsuga, Ávila no dudo en referirse a la relación de este joven con el congresista Alexander García. (Lea también: Claudia López denunció vínculos del representante Alexander García con Bacrim ).

“A García en 2011 se le denunciaron relaciones con alias ‘Cuchillo y alias ‘Carechimba’, disidente del Erpac en el Meta y Guaviare, luego fue apoyado por un esmeraldero, Yesid Nieto, que fue asesinado, después fue financiado por Ramón Rojas, mayor contratista en el Guaviare muy cercano al extraditado ‘Ceviche’”, señaló Ávila.

El especialista agregó que “El hermano de Alexander García está señalado de pertenecer a las bacrim del sur del Meta y no se investigaron estos señalamientos y la captura de ese muchacho se da cuando se sabe que los ‘Urabeños’ compraron las franquicias del Bloque Meta y Libertadores del Vichada, que coincidencia, un congresista acusado de tener relaciones con unas bacrim que son vendidas a los ‘Urabeños’ lo cogen con un montón de plata (…) Era un operativo dirigido contra ese carro, alguien hizo delación y se sabía de eso”, concluyó el analista.