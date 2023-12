“Las cosas no están bien en licitación de pasaportes”: abogado Germán Calderón tras su renuncia

“Renuncié al poder”, sentenció el abogado Germán Calderón España, quien hasta hace unas horas representaba a la Cancillería y el Fondo Rotatorio en el polémico caso de la licitación de los pasaportes; aceptaron su salida y, ahora, en su reemplazo llegará Ernesto Matallana. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales dijo que las cosas no están andando bien.

“Renuncié al poder el 13 de diciembre en las horas de la noche porque ya había emitido varios conceptos en forma consistente y congruente en relación con de recomendar al comité conciliar y conciliar equivale a revocar los actos administrativos, adjudicar el contrato y no hacerse acreedor el Estado a una indemnización de perjuicios materiales inmorales”, explicó Calderón.

En ese sentido, recalcó que decidió “mantenerse” en su renuncia por su lo que creía era lo mejor para resolver el tema. Según dijo, en una reunión con el canciller Álvaro Leyva le expresó que su salida del caso no tenía marcha atrás porque tenía “un criterio absolutamente contrario al que él sostenía”.

Ese día, justamente, cuando llegó al apartamento el canciller se llevó una sorpresa cuando vi a dos periodistas que le estaban haciendo una entrevista en la que el funcionario “ya había ratificado que no iba a conciliar”.

“Las cosas no están bien en tanto la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es la entidad experta en la materia de estos litigios contra el Estado; la Contraloría General de la República y la Procuraduría Preventiva para la Función Pública han advertido que si no se concilia vendría un detrimento patrimonial muy alto para el Estado”, contó.

El abogado Calderón denunció que recibió la notificación a su carta de renuncia hasta este lunes, días después de que la presentara. De acuerdo con él, ningún funcionario tuvo el “decoro” de contactarlo. Incluso, mencionó que se creó un “silencio”.

“Yo renuncié, a mí nunca se me aceptó la renuncia, nunca se me manifestó, nunca hubo una llamada o un WhatsApp o un escrito a mi oficina o apartamento y noté que había una desazón, como un silencio en relación conmigo y, eso sucedió hasta ayer (lunes) a las 4:28 de la tarde que me notificaron”, precisó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: