Las marchas pueden encender un estallido social, es peligroso por elecciones: Gustavo Bolívar

Para este 28 de abril se convocó a marchas en varias ciudades del país como conmemoración del primer año del paro nacional. Como una de las cabezas del Pacto Histórico, el senador Gustavo Bolívar aseguró que desde el partido no se convocó a salir a las manifestaciones y, por el contrario, pidió por su parte a los ciudadanos quedarse en casa, “evitar el peligro” y no “caer en la trampa de la derecha”.

Declaraciones que causaron polémica, pues usuarios en redes sociales le recuerdan que él mismo ha salido a marchar en otras ocasiones. Ante esto, Bolívar respondió que las manifestaciones de este jueves podrían no ser una buena idea, pues hay rumores de posibles infiltraciones que podrían generar un estallido social de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

“Hace un año el Comité Nacional del Paro convocó y en adelante los jóvenes se fueron convocando solos. Hoy solo damos un consejo de no salir y buscar un peligro. Pueden usar la marcha para infiltrarla y encender la llama de un estallido social y nos parece peligroso a un mes de las elecciones. Es mejor esperar y aplazar la conmemoración”, comentó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

“Siento que es peligroso (…) Las concentraciones de hoy no fueron convocadas por nosotros. Yo he asistido como colombiano, como ciudadano, pero hoy, por ejemplo, llamo a la cordura para que no salgamos, no es una buena fecha”, añadió.

¿Por qué no es una buena fecha para salir a marchar?

“Uno puede sentir que porque el saldo de víctimas (hace un año) fue tan alto, los jóvenes pueden tener una fecha para conmemorar con rabia y no es conveniente porque puede ser aprovechado por infiltrados para cometer desmanes y, así, culpar a quienes convocaron”, señaló.

El senador mencionó que la petición de algunos miembros del Pacto Histórico de no salir a marchar no fue un conceso entre ellos, incluso, “hay unos que sí están de acuerdo”.

“Yo simplemente advierto basado en la experiencia de estos años. Ya hay una predisposición a que suceda algo en la tarde y, como padre, no quiero que le pase nada a los jóvenes”, concluyó.