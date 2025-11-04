Las razones que tienen frenada la firma de contrato de compra de aviones Gripen, según minDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la firma del contrato para la compra de los aviones Gripen a la empresa Saab, que reforzarán las capacidades de defensa aérea del país, se concretaría este mes de noviembre, luego de varios ajustes técnicos y administrativos que retrasaron el proceso.

“Lo más seguro es que ocurra en este mes de noviembre. Si bien es cierto, hicimos una anticipación en marzo, fue necesario hacer unos ajustes durante todo el cronograma y por eso esperamos que en noviembre ya esté firmado este contrato para proteger nuestra Nación con una capacidad de superioridad aérea supremamente importante”, explicó el ministro.

Sánchez aclaró que las demoras no obedecen a obstáculos políticos ni financieros, sino a la revisión minuciosa de los términos contractuales y a la necesidad de cumplir con los procedimientos exigidos por las entidades del Estado.

“Son temas de revisar los contratos, de revisar lo que se escribe en cada minuta, de la prenegociación, de la negociación, de trámites que hay que hacer con Confis, con Compes, con vigencias futuras. Son trámites más de tipo administrativo que de otra índole”, detalló.



El jefe de la cartera de Defensa insistió en que el proyecto se mantiene como una prioridad estratégica del Gobierno, al representar un salto tecnológico para la Fuerza Aérea y garantizar la soberanía nacional en materia de defensa aérea. La adquisición de los Gripen, una de las plataformas más avanzadas de combate en el mundo, marcará un cambio en la capacidad operativa del país frente a amenazas externas y misiones de control del espacio aéreo.