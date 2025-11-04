En vivo
Las razones que tienen frenada la firma de contrato de compra de aviones Gripen, según minDefensa

Las razones que tienen frenada la firma de contrato de compra de aviones Gripen, según minDefensa

Pedro Sánchez confirmó que el acuerdo con la compañía sueca Saab sufrió ajustes en el cronograma, pero aseguró que la firma podría darse el noviembre.

