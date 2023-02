Las reacciones del discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón

El pasado martes, 14 de febrero, en una marcha convocada por el Gobierno, el presidente G ustavo Petro decidió acudir al balcón de la Casa de Nariño para dar un discurso en el que defendió, como ya lo ha venido haciendo, las reformas que adelanta el Gobierno nacional, como la de la salud, que ya fue radicada para empezar debates en el Congreso. El periodista y escritor colombiano Juan Carlos Botero Zea se refirió a las palabras de Petro y mostró su preocupación ante el discurso del mandatario nacional.

“La verdad, lo que queda claro después de estos primeros seis meses, es que hay una incertidumbre. Es como si el país hubiera lanzado una moneda y no se supiera a dónde va a caer. Unos dicen que será el mejor gobierno de la historia y otros el peor… Lo que prevalece en ambos bandos, como el Gobierno y la oposición, es una falta de autocrítica. Para saber quién ganó o perdió, yo creo que el que perdió fue el país. Tenemos una gran división política en Colombia y lo que necesitamos es extender brazos y manos para lograr la reconciliación", dijo.

Botero Zea indicó que las palabras del presidente Gustavo Petro desde el balcón no contribuye a terminar con la polarización del país. Un tema que ha marcado la situación política del país en los últimos años.

“La oposición carece de total autocrítica, como si la situación actual no fuera parte de su responsabilidad. Para mí es preocupante el discurso de Petro en el balcón. Estoy de acuerdo de la desigualdad y la pobreza en Colombia, pero su visión de país y del mundo es apocalíptica y se presenta como el gran salvador que se necesita…No me gusta esta división entre buenos y malos no contribuye a esa reconciliación. Lo que hay es colombianos”, señaló.

Además, el escritor enfatizó en la violencia que se enquista en Colombia y que no deja avanzar al país.

“Lo veo con gran preocupación, porque avanzamos de una manera fea hacia un abismo de confrontación y violencia. Hay una enemistad enquistada en la sociedad y si siguen actuando con cálculos electorales están jugando con fuego y el país va a estallar…El camino del centro queda anulado por la resonancia, el vocerío y la gritería de ambos extremos. El contenido del discurso de Petro, de buenos y malos, me pareció equivocado e injusto”, indicó.

Finalmente, resaltó que, desde el balcón, el presidente Petro levanta un cuarto poder: el de la calle. Lo cual es peligroso porque no es lugar del análisis y la discusión civilizada, sino de la protesta y mencionó que el mandatario tiene la tarea reconciliación nacional.

“Yo sí creo que podemos llegar a escenarios inconcebibles. El Petro que vimos recién elegido, conciliador, está cediendo al populista y caudillo. Y que es exactamente lo contrario a lo que necesita Colombia”, dijo.

Por su parte, Paola Montilla, docente de la Escuela de Gobierno en la Universidad Externado, también se refirió a la polarización que ‘tranca’ el avance del país.

“En este nivel de polarización no se aguanta tantos cambios, igual el tema no es nuevo. Nos olvidamos de que la campaña durante todo el discurso de Gustavo Petro siempre demostró un liderazgo de corte populista que está relacionado con la creación de un amigo y un enemigo, unas clases populares en contra de sociedades de clase alta que cuenta con privilegios, pero no es de sorprendernos esta fue la fórmula que lo llevó a ganar. La palabra cambio fue una de las palabras más usadas en su discurso”, señaló.

Montilla indicó que el presidente Gustavo Petro debe aprovechar el primer año del Gobierno para tratar de llevar a cabo la mayoría de reformas y no llegar sin oxígeno al final de su mandato con cambios y promesas sin finalizar.

“El primer año legislativo es el momento en donde se tiene la mayorías bien consolidadas y mayor favorabilidad, por eso es el momento de hacer las grandes reformas… Ese llamado a marchar es finalmente decirle al país aquí estamos discutiendo sus posturas”, finalizó.