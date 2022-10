Las rutas de buses que funcionarán a partir de este lunes en el área y Bucaramanga

A partir de este lunes 27 de abril, luego de que se reabriera la industria de la construcción, habrá 34 rutas de buses convencionales que prestarán el servicio de transporte urbano en el área metropolitana de Bucaramanga.

El horario de estas rutas será desde las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m.; también desde las 11:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.; y, finalmente, desde 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m.

El Área Metropolitana de Bucaramanga, entidad encargada de regular el transporte en la ciudad, le recordó a las empresas de buses convencionales que deben implementar las normas de bioseguridad para evitar aglomeraciones en los vehículos.

Estas son las 34 rutas establecidas:

