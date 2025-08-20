Laura Sarabia se defiende y arremete contra Saade: “Me siento en un déjà vu; como con Álvaro Leyva”

La excanciller Laura Sarabia respondió a las acusaciones del pastor Alfredo Saade, saliente jefe de Despacho de la Presidencia de la República, quien insinuó que la suspensión en su contra por parte de la Procuraduría estaría vinculada a un supuesto conflicto de intereses debido al trabajo del exesposo de Sarabia en la entidad disciplinaria.

En entrevista con Mañanas Blu, Sarabia calificó las declaraciones de Saade como un intento de deslegitimar las decisiones institucionales y comparó la situación con episodios anteriores de confrontación política.



Acusaciones de Saade y la defensa de Sarabia

El pastor Saade sugirió en entrevista con Blu Radio que la suspensión disciplinaria en su contra tendría relación con la presencia del exesposo de Sarabia en la Procuraduría. Frente a estas insinuaciones, la exfuncionaria aclaró que su expareja “no tiene absolutamente nada que ver con el proceso o los procesos” que cursan en su contra y que su vinculación a la entidad fue estrictamente profesional: “Él llega por su hoja de vida, porque es un excelente abogado, y ni siquiera tienen absolutamente nada que ver o ver el futuro de lo que le iba a pasar al Sr. Saade”. Sarabia también subrayó que, de existir algún cruce de intereses, habría actuado conforme a la ley:

Si así fuera, yo tendría que declararme impedida en ese proceso o él. Y eso es muy clara la institucionalidad que parece que el doctor Saade desconoce afirmó.

“Un déjà vu de la historia con Álvaro Leyva”

En otro de los momentos de la entrevista, Sarabia aseguró sentirse en una repetición de hechos similares a los ocurridos con el excanciller Álvaro Leyva, también suspendido por la Procuraduría: “Me siento en un déjà vu, porque este déjà vu ya lo vivimos. Recordemos al ex canciller Álvaro Leyva, que también inicia un proceso por una suspensión con la Procuraduría”.

De acuerdo con la exfuncionaria, la institucionalidad debe respetarse y el debido proceso debe prevalecer por encima de señalamientos mediáticos: “Lo que pasa es que el show de vanidades convierte una suspensión en epopeyas y unos expedientes en medallas”.

Facultades y responsabilidades en la Casa de Nariño

Consultada sobre el rol de Saade como jefe de despacho en la Casa de Nariño, Sarabia explicó que la labor de ese cargo es de articulación y apoyo a los ministros en la ejecución de directrices presidenciales, pero no de imponer decisiones irregulares.

Uno tiene la facultad de articular procesos, ayudar a los ministros, a que se lleven a cabo las instrucciones del presidente, pero nunca a llevar instrucciones ilegales ni a sugerir cosas que van en contra de la ley añadió Sarabia.

Agregó que corresponde a la Procuraduría determinar si hubo irregularidades en la expedición de pasaportes, un proceso que involucró a varios funcionarios: “No es el señor Saade el único investigado, también estoy siendo investigada yo y el excanciller Murillo”.

Críticas a las afirmaciones sobre el presidente Petro

Otro de los puntos álgidos de la entrevista se dio cuando Sarabia rechazó la afirmación de Saade según la cual ella y Armando Benedetti habrían “secuestrado” al presidente Gustavo Petro.

Me parece una falta de respeto con el presidente Gustavo Petro decir que un político con más de 30 años de vida pública está secuestrado. Es una falta de respeto igualarse al presidente puntualizó.

En el tramo final de la conversación, Sarabia aseguró que se encuentra tranquila respecto a las investigaciones en curso y que se ha mantenido activa en los procesos legales que la involucran. Reiteró que su prioridad está en su familia y no en los ataques de Saade: “El Dr. Saade pensará que a mí me trasnocha, pero la verdad, en el que menos pienso es en él. Estoy dedicada a mi familia, a mi hijo y a los procesos que vendrán en mi vida profesional”.