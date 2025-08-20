Alfredo Saade apunta a Benedetti por suspensión de la Procuraduría

El jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, reaccionó de manera contundente a la suspensión provisional de tres meses impuesta en su contra por la Procuraduría General de la Nación, señalando directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, como presunto responsable de la decisión. Según Saade, la sanción no obedece a actos de corrupción, sino a su intervención en el polémico contrato de los pasaportes.

Reacción de Saade en redes sociales

A través de su cuenta de X, Saade aseguró que detrás de su suspensión existirían intereses políticos y económicos.

Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: A quien tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? El procurador me saca del lado del presidente @petrogustavo por orden de Benedetti y sus secuaces? A que le temen? escribió Saade en X.

El funcionario, además, planteó que la sanción constituye un intento por apartarlo de la Casa de Nariño y desacreditar su labor en el Ejecutivo.

EL PAÍS DEBE SABER QUÉ NO SALGO POR CORRUPTO; por el contrario, SALGO POR BENEFICIAR A LA NACIÓN QUITÁNDOLE EL CONTRATO DE LOS PASAPORTES A LAS MAFIAS TAL CUAL COMO ME LO ORDENÓ EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO. El debido proceso me fue violado y con mis abogados llegaremos hasta las últimas instancias esto apenas comienza y todo saldrá a la luz. Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá. Levántate Colombia escribió.

La decisión de la Procuraduría

La Procuraduría informó en un comunicado que “la decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida”, precisando que la suspensión tendrá una duración inicial de tres meses.

El Ministerio Público explicó que la determinación fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, tras la apertura de una investigación el pasado 9 de julio por presuntas “conductas indebidas que habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes”.

Según el ente de control, Saade, quien lleva apenas dos meses en el cargo, podría haberse extralimitado en sus funciones al impartir órdenes a funcionarios de la Cancillería relacionadas con la racionalización en la asignación de citas para la expedición de pasaportes.

Alfredo Saade: “Doy mi palabra de que el país no se quedará sin pasaportes” Foto: presidencia

Polémica con el contrato de pasaportes

La controversia sobre los pasaportes no es nueva. En 2023, el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, que por 17 años había manejado el proceso, alegando irregularidades en la licitación.

La decisión fue reemplazar ese contrato con un memorando de entendimiento entre Portugal y la Imprenta Nacional. Sin embargo, la entonces canciller Laura Sarabia advirtió que la imprenta no contaba con la capacidad técnica suficiente. Antes de salir de la Cancillería, Sarabia prorrogó el contrato con Thomas Greg & Sons por un año, medida que posteriormente fue reversada por Saade.

El jefe del Despacho Presidencial también habría ordenado al personal de Cancillería “demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el ‘stock’ de pasaportes”, lo que agravó la controversia y dio paso a la actual investigación.

La Procuraduría también investiga a la actual canciller encargada, Rosa Villavicencio, y a los excancilleres Sarabia y Luis Gilberto Murillo, en el marco de las decisiones adoptadas para cambiar el modelo de expedición de pasaportes.