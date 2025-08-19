“Colombia no puede regalarle la frontera a Venezuela”: ministro Armando Benedetti

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló desde su crítica a los recientes exámenes de toxicología de candidatos hasta la delicada relación con Venezuela y Estados Unidos, pasando por la situación interna del Gobierno y las proyecciones electorales.



Encuentro congresistas estadounidenses

Benedetti describió con entusiasmo la reunión con los congresistas estadounidenses Rubén Gallego (demócrata) y Berny Moreno (republicano), calificándola de "inmejorable" y utilizando la palabra "bacana" a propósito para enfatizar lo bien que había salido. Destacó la disposición de ambos legisladores a colaborar con Colombia. "Berny Moreno, un señor extrovertido, divertido, además de eso, inteligente. Rubén Gallego con un demócrata, lo estoy diciendo desde el punto de vista del partido al que él representa, muy sensato, viene de familia de Manzanales, de Caldas," detalló.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025. Foto: AFP

Se abordaron temas cruciales como la situación en Venezuela, la lucha antidrogas, las importaciones de vehículos y los aranceles. El enfoque de los congresistas siempre fue constructivo: "¿Qué podemos hacer para mejorar las relaciones con Colombia? ¿Qué hay que hacer para mejorar la lucha con narcotráfico?". El Ministro enfatizó el deseo de los congresistas de "buscar que se escribiera un nuevo libro y borrar todo lo que se hubiera dicho", señalando un interés genuino en fortalecer los lazos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.



Relación Colombia-Venezuela

Uno de los puntos más álgidos de la conversación giró en torno a Venezuela. Ante la pregunta sobre la discrepancia entre las declaraciones del presidente Petro, quien señaló la colaboración de Nicolás Maduro en operativos antidroga en la frontera, y la postura de Estados Unidos, que duplica la recompensa por Maduro y lo considera cabecilla del Cartel de los Soles, Benedetti ofreció una perspectiva matizada.

El ministro defendió la postura del presidente Petro, argumentando que Colombia también ha tenido "generales implicados en los temas de narcotráfico," y que esto no debería llevar a generalizaciones sobre todas las fuerzas militares. "No podemos estar mirando al vecino con mala cara cuando nosotros tenemos el problema ajeno aquí," afirmó, haciendo referencia a miembros y familiares de expresidentes colombianos involucrados en narcotráfico.

Benedetti hizo una distinción clave sobre el narcotráfico: el 95% de las exportaciones de cocaína que salen de Colombia hacia Estados Unidos son por vía marítima. Sugirió que EE. UU. debería enfocar sus fuerzas navales en esos puntos, especialmente en Haití, que es el destino de la droga del Catatumbo antes de llegar a Estados Unidos, y que "revienta el país de Haití" con "tanto mercenario colombiano".

Sobre la "ayuda" de Venezuela en la frontera, el ministro aclaró que se refiere a la cooperación en el Catatumbo: "Buenas partes de las acciones militares que se ha podido hacer cuando se repliegan en el país de Venezuela. Las fuerzas militares de Venezuela nos han ayudado a que otra vez vuelva a entrar a nuestro territorio y nosotros repeler," explicó. Reconoció que el presidente Petro está pidiendo que Venezuela expulse a la guerrilla de su territorio, pero también recordó que Colombia tiene "como otros 70 campamentos aquí en nuestro país".

El ministro enfatizó la difícil posición de Colombia como "vecinos incómodos" de Venezuela, siendo "los que portamos coca, los que damos inmigración, los que hacemos todo el tiempo exportar la coca, los tránsitos". Aunque hay informes de inteligencia sobre coca venezolana llegando a EEUU, Benedetti insistió en que Colombia no puede "soslayar el hecho de que nosotros somos de pronto los primeros productores de coca que hay actualmente en el mundo y donde más se cultiva es en nuestro país".

Venezuela // Foto: AFP

Ante la crítica de que Colombia se acerca a Maduro mientras EEUU intensifica acciones, Benedetti reveló que este tema sí se trató con los congresistas estadounidenses. Su argumento es pragmático: "usted no le puede regalar la frontera entonces a el gobierno de Venezuela... si usted llegara a a ponerse de pelear con nuestros hermanos venezolanos, entonces usted le está diciendo, 'Ayuden a la ELN y ayuden entonces a los narcotraficantes'.".

Afirmó que la cooperación actual ha sido muy útil en el Catatumbo, donde la presencia militar venezolana ha ayudado a Colombia. La estrategia es evitar un "enfrentamiento total" que daría "garantías para estar allá [en Venezuela] como si le diera la gana" a los grupos ilegales.

Benedetti también detalló el concepto de zona binacional, que no es militar sino de cooperación social y económica, permitiendo el acceso transfronterizo a servicios de salud, educación y comercio, incluso con aranceles diferenciales y sin necesidad de pasaporte. Esta idea, según él, se ha estado gestando desde la época del presidente Barco.



Exámenes de toxicología

El ministro Benedetti no ocultó su asombro y, según sus palabras, estaba "muerto de la risa" ante la iniciativa de algunos candidatos a cargos públicos de realizarse exámenes de toxicología para demostrar su 'limpieza'. "En vez de haber llevado un examen de orina, han debido llevar un programa de gobierno," sentenció Benedetti, argumentando que, a pesar de ser conocidos dentro de la clase política, estos candidatos son "desconocidos ante el país". Hizo hincapié en la falta de propuestas concretas por parte de estos aspirantes, señalando que "no sabemos qué es lo que quieren proponer".

Profundizando en el tema, el ministro cuestionó la intromisión en la vida personal de las personas en el ámbito político, una situación que, según él, ha experimentado "bastante" y "con mentiras, sin una prueba, sin una denuncia, sin absolutamente nada".

Para Benedetti, la política no debería "meterse con la vida personal". Criticó lo que considera una "criminalización" de un examen positivo por marihuana, señalando que su consumo "se puede hacer siempre y cuando lo sean en espacio público". Incluso, comparó el consumo de marihuana con el alcohol, afirmando que este último "es peor que cualquier otra cosa, que la cocaína y que la misma marihuana".

