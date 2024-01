Laura Sarabia sobre caso Marelbys Meza: "No ordené ningún polígrafo"

Laura Sarabia llegó a la Fiscalía para ser escuchada en interrogatorio sobre el caso del polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza.

Fue una petición que ella hizo, asegura que está renunciando a su derecho a guardar silencio, y negó que haya ordenado realizar la prueba del polígrafo o que fuera su iniciativa.

"Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo", dijo Laura Sarabia antes de rendir interrogatorio ante la Fiscalía.

Aseguró también, que está pensando en tomar acciones legales contra quienes la difamaron, pues por eso la Fiscalía la citó para el próximo 24 de enero.

Su abogado había confirmado con anterioridad mediante un comunicado que Laura Sarabia no haría uso del derecho legal y constitucional a guardar silencio.

Además, Laura Sarabia había solicitado ser escuchada en interrogatorio en la Fiscalía sobre el caso del polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza. En la misma petición, su abogado pidió que la directora de Prosperidad Social fuera atendida el 18 de enero de 2024 por motivos de agenda, fecha que aceptó el ente acusador.

Jefe de protección de Petro

Cabe recordar que el coronel Carlos Feria, debe responder porque para la Fiscalía, sería la persona que ordenó a varios de sus subalternos ubicar el dinero que se perdió de la casa de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y además dispuso un carro oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su casa en Soacha a la presidencia para la práctica del polígrafo.

Por estos hechos también deben responder dos uniformados más; se trata del jefe de la oficina de polígrafo, Elkin Gómez, y el intendente John Sacristán, quienes supuestamente recibieron a la mujer para la práctica de este polígrafo, le quitaron su celular, le hicieron preguntas y, además, la habrían intimidado culpándola del robo.

Según la Fiscalía, cuando se terminó la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la exempleada desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y lo retuvo mientras la extraía, según información de la Fiscalía.

