Llamado a consultas de embajador García Peña no se ha oficializado: canciller

Al frente de la nueva crisis diplomática entre Colombia y EE. UU. está la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien permanece en Santa Marta por la cumbre de la CELAC. Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó llamar a consultas al embajador Daniel García Peña, la canciller aclaró que esa decisión aún no se ha formalizado.

Villavicencio explicó que el Gobierno todavía no ha llamado a consultas al embajador y que se encuentra valorando la situación y verificando la información, luego de que se publicara en medios una fotografía que requería contraste. La canciller señaló que la estrategia señalada por ese medio estaría vinculada al senador Bernie Moreno, quien busca afectar al presidente Petro, y agregó que la administración de Donald Trump no contaría con información completa sobre la realidad colombiana, lo que podría generar una opinión errada sobre los hechos.

Rosa Yolanda Villavicencio Foto: Presidencia

Sobre la posibilidad de concretar el llamado a consultas, Villavicencio afirmó que lo primero será solicitar explicaciones sobre las informaciones, para contar con evidencia y verificar la veracidad del asunto. En cuanto al viaje del presidente Petro a Nueva York en enero, la canciller confirmó que se mantiene, argumentando que Colombia continúa participando activamente en Naciones Unidas y en los espacios multilaterales, defendiendo el multilateralismo y participando en los debates correspondientes.

La canciller aseguró que, de no ser satisfactorias las explicaciones desde Washington, el primer paso sería citar a consultas al embajador, pero recalcó que cualquier controversia debe resolverse a partir del diálogo político y diplomático. Además, negó que exista algún plan para expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, aclarando que el presidente nunca mencionó algo al respecto.



Finalmente, Villavicencio se refirió a la reunión prevista con autoridades de Venezuela, indicando que será un espacio para dialogar sobre la situación de los colombianos detenidos en ese país. Sin embargo, aclaró que aún no se puede precisar cuándo se dará una segunda liberación tras la primera gestión ya realizada.