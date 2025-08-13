Llegó a Bogotá vicesecretario de Estado de EEUU para participar en exequias de Miguel Uribe

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, arribó este miércoles a Bogotá con el propósito de asistir a las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras dos meses del atentado.

La ceremonia se realiza en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y ha reunido a líderes políticos nacionales e internacionales.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que Landau fue recibido por el encargado de negocios, John McNamara, quien destacó que la presencia del alto funcionario es una señal del compromiso y la solidaridad de Washington con el pueblo colombiano en este momento de luto.

“Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, publicó la misión diplomática en su cuenta de X.

"Recibí al Vicesecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano.



Agradecemos su presencia… pic.twitter.com/zxcGYDP4AY — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 13, 2025

Controversia por declaraciones de Petro

El arribo del diplomático estadounidense no estuvo exento de polémica. Horas antes de su llegada, el presidente Gustavo Petro reavivó el debate político al criticar abiertamente la visita de Landau.

Durante la ceremonia de ascenso de nuevos brigadieres generales de la Policía, en la Escuela General Santander, el jefe de Estado aseguró que había contemplado impedir su ingreso al país, debido a declaraciones que, según él, resultaron ofensivas.

Gustavo Petro Foto: AFP

“De Miami, donde solo han creado ideologías del odio que quieren imponernos, dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó. Pero no soy igual que ellos”, afirmó el mandatario.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, segundo al mando de la cartera liderada por Marco Rubio, antes de su viaje se había referido al asesinado de Uribe Turbay y señalado al presidente Petro.

“Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo.