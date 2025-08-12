Este martes, desde la Escuela General Santander, durante una ceremonia de ascensos, el presidente Gustavo Petro habló del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y se refirió a la visita de Christopher Landau, segundo al mando del secretario Marco Rubio, quien llegará al país en las próximas horas para asistir al funeral del precandidato como representación del Gobierno de Estados Unidos.

“Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos. Dice que soy el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo uso”, advirtió Petro.

Petro pensó impedir entrada del subsecretario de EE. UU. a Colombia para funeral de Miguel Uribe Foto: AFP

Landau anunció su viaje durante una entrevista con Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, en la que manifestó que “es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”. Agregó que parte de su motivación para venir al país es expresar su “profunda preocupación” por el orden público en Colombia.

Esta declaración no cayó bien en el Gobierno colombiano y, por eso, el presidente Gustavo Petro pidió “respeto a EE. UU.”.

“Los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos. Creen que, por entregar dólares clandestinos como en Pegasus y otras operaciones, han comprado colombianos, y ¿sí lo han hecho? Pero el Ejército de Colombia es de Colombia y no de EE. UU. Y si no, hay que cambiar al presidente y nuestra historia”, concluyó.