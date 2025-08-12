Petro habló de manipulación política en el caso Miguel Uribe: “Me ha dado asco hasta vomitar”

Durante la ceremonia de ascenso a general que se realizó en la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Gustavo Petro aseguró que ha considerado impedir el ingreso del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, quien anunció su llegada a Colombia para asistir a los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay. El jefe de Estado argumentó que lo han insultado y dijo que Estados Unidos debe respetar a Colombia.

“Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo, y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos. Dice que soy el presidente comunista. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo uso”, mencionó Petro.

Estas declaraciones se dan luego de que, durante una entrevista en el podcast Sid and Friends in the Morning, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, criticó de nuevo al Gobierno de Gustavo Petro.

“Estamos muy preocupados por Colombia (…) este tipo, Petro, ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, dijo el funcionario de la administración de Donald Trump.

El jefe de Estado también cuestionó que el presidente de EE. UU., Donald Trump, usara como referencia a Bogotá para hablar de la inseguridad en Washington. Aseguró que las tasas de homicidios demuestran que esa ciudad es dos veces más violenta que la capital del país.

Y, refiriéndose al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro señaló que las investigaciones todavía no confirman que fuera el odio político lo que motivara el atentado.

“Dejo puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada que diga que el odio político es lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Hay un delito contra nosotros, lo que afirman que el presidente es responsable. Ni la UNP, que no tenía cuidado del senador sino que complementaba con la Policía, son responsables. He decidido defenderme; presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia (…) Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo a un ser humano, en condiciones de indefensión completa, lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos”, concluyó.