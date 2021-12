Lluvias, incendios forestales y heladas: ¿qué pasa con el clima en Colombia?

El clima en el país está impactando de distintas maneras a varias regiones: solo en Bogotá , la capital pasa de los más de 20°C a torrenciales aguaceros. Los capitalinos han denunciado los efectos de las lluvias.

“Ha estado imposible por culpa de las lluvias. Me muevo caminando o en moto para ir al trabajo, pero no ha sido posible por las lluvias, el tráfico ha estado tenaz y en general todo se ha colapsado por el clima”, manifestó un ciudadano a BLU Radio.

Pero las fuertes lluvias no solo se limitan a Bogotá. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hay 361 municipios afectados por los aguaceros.

“Hemos tenido problemas muy importantes, especialmente en la zona de La Mojana, en la costa, en el río Sinú, en el río Cauca, en el río Magdalena. Gracias a los consejos departamentales por los planes de acción que hicieron”, mencionó Eduardo José Gonzales, director de la UNGRD.

La alta afluencia de las lluvias ha saturado los suelos dejando en alerta de deslizamientos, en este momento, a 312 municipios, con especial preocupación en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá. José Peñalete, afectado por el deslizamiento de un alud de tierra sobre su casa se refirió al suceso:

“Siendo las 4:40 de la tarde, ya salía para mi trabajo porque el aguacero no me dejó salir antes. De un momento a otro la avalancha venía y me devolví corriendo para mi casa porque tenía a los dos niños solos allí”.

En contraste con este panorama, las altas temperaturas tienen en alerta roja por amenaza de incendios forestales a los departamentos de Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena.

La afectación más devastadora por cuenta de esta temporada seca se presentó en el departamento de Vichada, exactamente en el Parque Nacional El Tuparro , donde 35.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Dejando un daño ambiental que tardará al menos cinco años en recuperarse.

“Lo que va a tardar en recuperaciones será en algunos ocho meses, en otros cinco años. Estos pastos, estas sabanas y los bosques de galería demorarán más en reponerse”, explicó Orlando Molano, director de Parques Nacionales.

Mientras el país se divide entre la sequía y las lluvias, en la región Andina y Boyacense comienzan las heladas y con ellas los estragos a los cultivos. El Ideam ya advirtió sobre las próximas semanas:

“A finales del mes de diciembre y durante los meses de enero y febrero tendremos algunos días con esa posibilidad de bajas temperaturas del aire en horas de las madrugadas y primeras de las mañanas”, alertó Daniel Useche, jefe de pronósticos del Ideam.

La segunda temporada de lluvias, que inició el 15 de septiembre, cierra el 2021 dejando 22.760 familias afectadas, 51 fallecidas, 52 heridas y seis personas aún continúan desaparecidas.

