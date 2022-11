“Lo mejor que podemos hacer es tomar distancia y proponer la paz”: Petro sobre guerra Rusia-Ucrania

El presidente de la República, Gustavo Petro , se pronunció sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y señaló que lo que debe construirse es la paz en esa zona y no guiarse de acuerdo a los intereses de algunas potencias.

“(…) Porque hay invasiones buenas y se aplauden y, los mismos que aplauden esas invasiones rechazan otras. ¿Hay invasiones buenas e invasiones malas? O hay un eje de interés en el poder que determina y califica a unas u otras; promueve unas y ataca otras dependiendo de su propio interés geopolítico”, comentó en entrevista con el medio internacional Fran Pres 24.

En ese sentido, dijo que “los intereses” de otros países no representan los de América Latina y, por eso, lo mejor es tomar distancia de esas posiciones y “proponer la paz”. Asimismo, se refirió al nuevo Gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Lula da Silva, y los demás estados de la región.

Ese juego que también se quiso imponer en la esquina suramericana a la que pertenezco, OTAN – Rusia, la lucha comercial Estados Unidos-China, no representa los intereses de América Latina. En esa medida lo mejor que podemos hacer nosotros es tomar distancia y proponer la paz. Si Lula quiere firmar con nosotros, con el presidente mexicano y con otros gobiernos del mundo una exhortación al diálogo inmediato a la tregua y a finalizar la guerra de inmediato, nosotros estamos dispuestos a firmarla agregó.

“Yo prefiero una alianza latinoamericana. Es un camino que hay que construir, obviamente, pero en la perspectiva de la geopolítica mundial y no de esos conflictos que no nos representan, que no tienen que ver con fórmulas sociales diferentes, sino con poderes económicos que se enfrentan y con incapacidades, como la de Europa occidental para pasar las energías limpias que la hizo depender del gas y esa dependencia ha provocado el conflicto”, añadió.

El jefe de Estado también se pronunció sobre la paz total y el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, a lo que aseguró que varios países le han expresado el apoyo para continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en un país neutral y evitar lo que le pasó a Cuba.

"El castigo a Cuba por haber ofrecido su territorio para hacer la paz en Colombia fue conducirlo a un aislamiento internacional más profundo, a través de la lista de países que favorecen el terrorismo", señaló el mandatario en su entrevista.

El presidente Petro recalcó que el objetivo de la paz total es que ingresen todos los grupos armados sin dejar grupos al margen de la ley: “Iván Márquez es una de las disidencias. Hasta hace poco supimos que estaba vivo porque el anterior Gobierno oficialmente lo había dado por muerto, como a muchos otros que han aparecido vivos y que no sabíamos, pero queremos que todo el conjunto de disidencias se acoja un proceso de paz”.

Los primeros 100 días de su Gobierno

Por otro lado, Petro respondió sobre su gestión en estos primeros 100 días de Gobierno tras su posesión como presidente de la República y si considera que algunos sectores podrían llegar a afectar su mandato.

“Están en eso, no me acababa de posesionar y ya citaban a manifestaciones. Pensaban que iban a ser muy grandes, pero hasta ahora han sido muy, muy pequeños. Han pensado cómo romper una coalición mayoritaria que logré conformar en el Congreso y hasta ahora no han podido. A diario, la actividad en la prensa colombiana es de desinformación”, contestó.

Esta es la entrevista completa:

