Lo que le cuesta a Colombia el Consulado en Haití: en tres años ha expedido 8 pasaportes

En 2023, el Gobierno del presidente Gustavo Petro destinó 112.271 dólares (más de 451 millones de pesos) para la apertura del Consulado de Colombia en Puerto Príncipe, Haití. Estos recursos estaban dirigidos a maquinaria de oficina, contabilidad, mobiliario, mantenimiento de la sede y otros gastos de funcionamiento.

De ese dinero, en 2023 se ejecutaron 30.573,77 dólares (cerca de 123 millones de pesos). En 2024 se giraron 109.269 dólares (439 millones de pesos), pero solo se usaron 8.322,89 dólares (33 millones de pesos). En 2025, el Gobierno destinó nuevamente 109.269 dólares (439 millones de pesos), aunque aún no hay un consolidado de gastos. En total, se han destinado 1.329 millones y se han gastado poco más de 156 millones.

La misión de esta sede es atender a los colombianos en Haití. Aunque los Consulados son considerados una inversión más que un gasto, los datos de la Cancillería —conocidos por Blu Radio— muestran una baja actividad: en tres años de funcionamiento la oficina ha atendido en promedio 2 a 3 trámites diarios, ha expedido ocho pasaportes, realizado ocho trámites de Registraduría, efectuado 36 actos notariales y tramitado 396 visas.

Recientemente, Petro también inauguró la Embajada de Colombia en Haití, donde aseguró: "Estamos entre la prisión de Alcatraz al norte de América y el genocidio de Gaza. Y quienes lo realizan son los mismos que llegaron aquí a decirnos libertad, igualdad y fraternidad, a enseñarnos democracia mientras ayudaban a los colonizadores. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Y yo digo dejar de estar solos. El número de repúblicas en el Caribe tiene que unificarse con el número de repúblicas progresistas.”

Desde el 7 de agosto de 2023 a la fecha, el Gobierno Petro ha abierto 23 Embajadas y Consulados. Actualmente, 85 misiones diplomáticas de Colombia en el mundo han advertido a la Cancillería que enfrentan dificultades para operar por falta de personal, entre ellas las de Gran Bretaña, Portugal, México, Perú, Nicaragua, Uruguay, así como los Consulados de Barcelona, Frankfurt, Madrid, Orlando, Londres, entre otros.