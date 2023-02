Lo último de reforma a la salud: EPS regionales y 'carta blanca' a mandatarios para nombrar personal

Lo último que se conoce de la reforma a la salud es que las EPS no van a desaparecer ni van a ser eliminadas. Se reveló que en este proceso de transformación, que podrían enfrentar las entidades, a nivel regional se integrará grupos de departamentos y distritos bajo el nombre de “territorio de salud”, que contaría con un Fondo Regional de Seguridad Social en Salud, al que le entrarán recursos no solo de la seguridad social de trabajadores, también de las Gobernaciones y recursos del Gobierno nacional.

Por ejemplo, la EPS Coosalud es fuerte en Antioquia, pero tienen una cobertura muy baja en el Quindío; con este ajuste, los afiliados del Quindío pasarían a cargo de la Nueva EPS y así Coosalud reforzaría sus servicios en Antioquia.

“Las EPS que están funcionando relativamente bien, en las zonas donde son fuertes en número de afiliados y en organización administrativa, buscaremos que se concentren en esas zonas donde son fuertes. El sistema del ministerio las venía obligando a abrirse, a recibir afiliados en pueblos donde no tienen interés. Les queremos decir no se dispersen, concéntrense territorialmente para que no haya una dispersión de los afiliados”, detalló el director de la Adres, Félix León.

Los municipios y distritos definirán la ubicación y responsabilidad poblacional de los Centros de Atención Primaria, por medio de una asociación entre dos o más entidades territoriales. Asimismo, nombrarán al director y su equipo profesional y, de acuerdo con ello, se realizará su asignación presupuestal.

Blu Radio conoció en exclusiva que en el marco de estos ajustes, los departamentos y distritos deberán asignar el 2 % de su presupuesto para garantizar la formación de los trabajadores de la salud y competencia en el nivel de atención a pacientes.

