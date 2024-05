Los duros comentarios del presidente Petro contra Olmedo López: “Codicia de enriquecerse”

Luego de pedir perdón a los habitantes de Rosas, Cauca, por la demora en la atención tras el derrumbe que se presentó en enero de 2023, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Sin nombrar al principal implicado en el escándalo, el exdirector de la entidad Olmedo López, Petro manifestó: “Y el dirigente de eso que disque de izquierda. Ante eso no hay más que pedir perdón porque no tiene explicación que no sea la codicia. Hicieron esos movimientos para robarse la propia”.

El presidente Petro se encuentra en Popayán luego de los ataques de las disidencias de las Farc en el departamento de Cauca.

"Así no llega la paz y por eso hay la toma de Morales y muertos, jóvenes y pobres, bobos pendejamente ellos porque otros tienen codicia de enriquecerse, es lo mismo del señor que usó los recursos de la UNGRD no para los pobres sino para enriquecerse, es la misma mentalidad", dijo el presidente Petro.

Las denuncias que implican a Olmedo López están relacionadas con la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a las zonas desérticas del departamento de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.

A principios de mayo la Fiscalía General entró de lleno en las investigaciones del caso de corrupción al escuchar a Olmedo López, principal implicado en la trama por el supuesto robo de recursos de esa entidad y el pago de sobornos en el Congreso.

La primera diligencia de López coincidió con la petición a la Fiscalía del presidente colombiano, Gustavo Petro, que investiguen los contratos firmados en los últimos ocho años por la UNGRD, ante la sospecha que puede haber más irregularidades.

“Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía”, aseguró el presidente Petro en su momento.

El período que Petro pide investigar en la UNGRD incluye los dos últimos años de la presidencia de Juan Manuel Santos, los cuatro de Iván Duque y los casi dos que lleva el actual presidente.