"Los policías no hicieron nada": familia de joven que murió en un CAI en Soacha pide justicia

BLU Radio conversó con varios de los familiares de los nueve jóvenes que aseguraron, murieron tras un incendio que ocurrió en la estación de Policía de San Mateo en el municipio de Soacha, el pasado 4 de septiembre.

Los familiares señalaron que los jóvenes murieron por las graves quemaduras que tuvieron.

No es cierto que se iban a ‘volar’, ellos estaban tranquilos. Nosotros vinimos a visitarlos y eran las 2:00 de la tarde y nada que nos dejaban entrar puntualizó Juan Martínez.

“Cuando empezó el incendio yo llegué a la celda y abrí la reja, agarré un muchacho y lo saqué, cuando me di cuenta no era mi cuñado, entonces me devolví para sacarlo. Nadie ayudó, yo fui el único que abrí la reja, los policías no hicieron nada, ellos se quemaban y gritaban”, relató.

Sadieth Rojas, agregó que no es cierta la versión de la Policía que indicó que los internos armaron un motín y se querían escapar. Tampoco, que ellos como familiares, intentaron una asonada en la zona.

Nunca, no es cierto. Solo queríamos que nos ayudaran, rompimos todo para sacarlos para que nos ayudaran y nadie hizo nada. Mi hermano llevaba ocho días, ya se iba a ir y pasó esto. Ahora dicen que ellos ocasionaron el incendio, ¿de dónde sacaron gasolina? los policías requisan todo, ellos no tenían candela ni nada, nosotros les gritábamos a la policía y no hacían nada

Por su parte, la hermana de otro de los detenidos dijo que piden “un poco de empatía” con lo que están pasando.

“Nadie ha tenido empatía, nos dicen que nuestros muchachos eran asesinos y ladrones. No es justo y por eso pedimos un poco de empatía, eran jóvenes llenos de sueños que si cometieron un error, lo estaban pagando, pero no para que murieran de esa forma. Son nueve muertos así digan que no ”.

Además, denunció que dos de los jóvenes que sobrevivieron a este hecho, se encuentran detenidos en condiciones no óptimas, pese a la gravedad de las heridas.

“Uno tiene la pierna quemada con heridas y le toca hacerse a él las curaciones, está en malas condiciones, no es justo que los tengan encerrados y quemados. Tenemos temor que se tomen represalias contra nosotros porque esto no se había conocido”, puntualizó.