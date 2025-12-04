En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Tolima, finalista

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Los tres golpes de las FFMM contra los narcos en simultáneo: más de 5 toneladas de droga incautadas

Los tres golpes de las FFMM contra los narcos en simultáneo: más de 5 toneladas de droga incautadas

Tres laboratorios destruidos, capturas, interdicciones marítimas y toneladas de cocaína y marihuana incautadas marcan la ofensiva más reciente de la Fuerza Pública contra las economías del narcotráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad