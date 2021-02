Maduro ordena "limpiar cañones y fusiles" para contestarle a Iván Duque

El presidente Nicolás Maduro rechazó nuevamente que desde Colombia se insista en señalar que disidencias de las Farc y el ELN tienen campamentos en territorio venezolano. “Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo”, dijo.

Insistió que las acusaciones del presidente Iván Duque son un “refrito”, que no se lo creen ni en Colombia ni en el mundo y, que buscan al final desviar la atención de los problemas que padecen los colombianos. No obstante, ordenó a la Fuerza Armada responder con palabras y con armas si es necesario.

Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano aseveró el mandatario.

“No te metas a loco Iván Duque, conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio y la obsesión que tienes sobre nuestro país”, agregó.

Maduro recalcó que el Gobierno colombiano debe dejar de conspirar y disolver los campamentos de mercenarios que tiene para invadir a Venezuela, “en sus sueños locos que disuelva los cinco campamentos que tiene”.

Nicolás Maduro acusó, además, a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela.

“Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”.

