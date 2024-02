Mancuso: “Vengo a seguir mi compromiso con las víctimas y a ponerme al servicio de la paz”

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso llegó a Colombia tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, país al que fue extraditado en el año 2008. A su llegada emitió el primer comunicado y se refirió a su proceso en la JEP y en Justicia y Paz.

“A pesar de los vacíos y riesgos que supone para mis garantías procesales y seguridad jurídica el hecho de haber quedado sometido a dos jurisdicciones, JEP y Justicia y Paz, y que se materializaron en los preparativos de mi retorno en relación con las competencias y fueros judiciales; creo que los modelos de justicia transicional que empezaron a operar en Colombia a partir de nuestra desmovilización en 2004, tanto Justicia y Paz como la Jurisdicción Especial para la Paz, son mecanismos ciertos y legítimos para el cierre judicial definitivo del conflicto armado interno. Sin embargo, definitivamente, deben tener una vocación de tribunal de cierre, de lo contrario seguiremos alimentando el círculo vicioso de nuestras violencias. Me pongo a disposición de estas justicias con la plena confianza en que son garantistas de los derechos fundamentales”, señala el comunicado.

Por otro lado, le envía un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que asegura que tanto él como los otros excomandantes de las autodefensas están listos para instalar una mesa técnica que permita darle cierre al proceso que ellos adelantaron con el Gobierno Uribe.

“Señor presidente, tanto los excomandantes de lasAUC como yo personalmente, estamos listos para instalar formalmente, tal y como usted lo anunció en su momento, la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones de Ralito. Este es un deber moral suyo y nuestro, con la sociedad colombiana y con las comunidades de los territorios en los que libramos esta guerra”, señala Mancuso.

Publicidad

El exjefe paramilitar también se puso a disposición del Gobierno para acompañar las conversaciones de paz con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, dos grupos sucesores del paramilitarismo.

“Me pongo a disposición tanto del Gobierno nacional como de las organizaciones armadas que buscan un diálogo con este, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, para acompañar las conversaciones de paz que sean necesarias, no importa lo complejas que sean, no importa el lugar en el que se realicen, no importa en las condiciones adversas en las que se tengan que desarrollar; cuenten con mi humilde esfuerzo y experiencia si en algo creen que puedo contribuir a la resolución de nuestros conflictos y a eliminar cualquier tipo de violencia en nuestras formas de dirimir las diferencias”, aseguró Mancuso.

Publicidad

Por último, dice que su compromiso es con toda la sociedad colombiana, pero especialmente con las instituciones del Estado y con las víctimas del conflicto armado.

“Mi regreso no se puede interpretar de manera amarillista, como una forma de traer la verdad relevada sobre las miserias que hicieron parte del conflicto armado y sus artífices. De todo ello vengo hablando ininterrumpidamente a lo largo de 18 años. Tengo la tarea de continuar aportando verdad ante el sistema de justicia transicional, no solo con responsabilidad por las implicaciones que tiene en las personas vinculadas en los testimonios, sus familias y las comunidades víctimas, lo haré bajo estrictos estándares que permitan contrastar y determinar que es una verdad cualificada”, señala el documento.