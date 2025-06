Más de $118 millones costó visita de Petro a Ecuador por posesión de Noboa: dos viajes no previstos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se posesionó el pasado 24 de mayo. De por sí, la decisión del presidente Gustavo Petro de asistir a esta posesión no se esperaba, ya que el mandatario colombiano no había reconocido públicamente a Noboa como ganador. Incluso, desautorizó a la canciller Laura Sarabia y solicitó presentar las actas de dichas elecciones.

Sin embargo, Petro viajó ese mismo 24 de mayo a Ecuador. Llegó alrededor de las 11:00 a.m. a Quito y asistió tanto a la ceremonia de posesión como al almuerzo de recepción ofrecido a los jefes de Estado. En la agenda oficial del sábado estaba prevista una reunión bilateral con Noboa, pero según fuentes, esta no se concretó por razones de tiempo.

Ese mismo día, el presidente Petro se dirigió al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito. El domingo no tuvo agenda pública, y el lunes, aunque tenía actividades programadas, estas no se cumplieron, ya que regresó al país en horas de la noche.

Según información suministrada por Casa Militar, a la que tuvo acceso Blu Radio, el presidente también estuvo en Manta, una ciudad costera ubicada en la provincia de Manabí. También hizo una visita a otra ciudad llamada Esmeraldas. Ninguno de estos desplazamientos fue informado oficialmente. Las razones de estas visitas se desconocen, ya que hacían parte de una agenda privada y desde la Presidencia se abstuvieron de revelar las actividades realizadas.

No obstante, Blu Radio conoció que este viaje de tres días, en los que durante dos no se tuvo conocimiento público de las actividades del mandatario, tuvo un costo de 24.040 dólares, únicamente en gastos relacionados con el presidente Gustavo Petro. Cabe aclarar que al jefe de Estado no se le reconocen viáticos en el exterior; ese dinero lo solicita, recibe y administra el jefe de Casa Militar.

Desglosado, el gasto fue así:



6.440 dólares en alojamiento, equivalente a aproximadamente 26 millones de pesos.

5.750 dólares en alimentación, que representan más de 23 millones de pesos.

11.850 dólares en transporte, es decir, cerca de 48 millones de pesos.

La comitiva presidencial también recibió viáticos. Estuvo compuesta por seis personas:

El jefe de Protección Presidencial: 990 dólares.

El jefe de Casa Militar: 990 dólares.

Un asesor: 607 dólares.

El secretario de Comunicaciones: 787 dólares.

La directora del Dapre: 990 dólares.

Un periodista adicional: 337 dólares.

Otro asesor: 382 dólares.

En total, los viáticos de la comitiva sumaron 5.083 dólares, equivalentes a 20.748.000 pesos por dos días y medio de viaje.

El viaje del presidente Petro a Ecuador costó más de 118 millones de pesos, sin que hasta el momento se conozcan resultados concretos o beneficios para el país derivados de esta visita.