Más de 225.000 millones en riesgo inminente si fracasa la vía Mulaló-Loboguerrero: Contraloría

La Contraloría General de la República está advirtiendo que el Estado podría perder más de 225.000 millones de pesos si se da el fracaso definitivo de la vía Mulaló-Loboguerrero y se liquida el contrato para su construcción en lugar de llegar a un acuerdo con Corficolombiana . La entidad está culpando al Ministerio de Hacienda por ponerle ‘trabas’ a la entrega de los recursos necesarios.

Actualmente el gobierno y los constructores están negociando una modificación al contrato, pero también está operando un tribunal de arbitraje que, según la Contraloría , podría darle la razón a los constructores y ordenar la liquidación.

Hoy hay un proyecto de conciliación sobre la mesa que implica un pago al concesionario de $415.000 millones para recuperar el equilibrio económico del contrato “que es una suma inferior a aquella que deberá desembolsar el Estado en un escenario de terminación anticipada, que podría llegar a ser de más de $684.000 millones”

“El Ministerio de Hacienda no está de acuerdo con la fuente de pago por considerar que los recursos no pueden salir de la fiducia, en tanto esa es fuente de pago solo para la ejecución de la obra y sostiene que no puede dar vigencias futuras sin que se convoque un nuevo Confis”, señaló la Contraloría.

“Se advierte que cualquiera sea la decisión que adopte la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán optar por aquella que cause el menor impacto negativo al patrimonio público y garantice la satisfacción de las necesidades que dieron lugar a la contratación”, agregó la entidad.

