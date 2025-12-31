En vivo
Más de 850.000 millones recibiría el Gobierno por la venta de sus acciones en Coltel (Movistar)

Más de 850.000 millones recibiría el Gobierno por la venta de sus acciones en Coltel (Movistar)

A través del Decreto 1481 de 2025 el Ejecutivo buscará interesados en comprar parte de las acciones que tiene dentro de la compañía. El precio establecido por cada una de las acciones es de $772,38.

