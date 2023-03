Más de cuatro horas esperaron asistentes a socialización de reforma laboral al presidente Petro

Este jueves, 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro en compañía de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, socializaron y radicaron la reforma laboral en la plaza de Armas en la Casa de Nariño.

Sin embargo, el evento empezó horas después de lo que estaba trazado, pues el presidente Gustavo Petro tuvo esperando a los asistentes por más de cuatro horas, por lo que sobre las 7:00 de la noche algunas personas abandonaron el sitio del evento, mientras se presentaba un conjunto vallenato a la espera del jefe de Estado.

Pasaban las horas y la presencia del presidente Gustavo Petro se hacía mucho más lejana, por lo que la ministra Gloria Inés Ramírez comenzó a socializar la reforma laboral sin la presencia del jefe de Estado, esto sobre las 8:40 de la noche.

"La estabilidad es la centralidad de la reforma (...) Se reducirán a su mínima expresión los contratos diferentes a los de término indefinido”, señaló la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a Blu Radio camino al Congreso a radicar la reforma laboral

Esto, después de que sobre las 9:00 de la noche hiciera presencia el presidente Gustavo Petro frente al público que acompañó en la plaza de Armas frente a la Casa de Nariño.

"He escuchado en la prensa críticas que señalan que si se eleva el costo laboral, habría una pérdida de empleo o barreras para pasar a la formalidad. Olvida ese análisis que la Ley 50 ha tenido un efecto contrario. La inestabilidad laboral es lo que no ha permitido el crecimiento de la productividad (...) Fue noticia que Colombia es el país que más madruga, que tiene la jornada laboral más larga, pero también que está en el último lugar en productividad en la Ocde. Recortar la jornada laboral no destruyó empleo en países desarrollados, al contrario, generó crecimiento de la productividad", puntualizó el presidente Gustavo Petro en su intervención.

Finalmente, el evento continuó con el presidente Petro y la ministra Inés camino a radicar la reforma laboral en la Cámara de Representantes.

