Mauricio Gómez a Petro tras caída de proyecto sobre marihuana: "Que aclare dardo venenoso"

El senador Mauricio Gómez Amín, uno de los senadores que votaron a favor de archivar el proyecto de acto legislativo que legalizaba la marihuana recreativa en Colombia, respondió este miércoles a las críticas del presidente Gustavo Petro, quien acusó a los opositores de recibir sobornos.

En entrevista con Mañanas Blu, Gómez Amín dijo que su voto estuvo motivado por la preocupación por la seguridad y la salud de los colombianos.

"Por encima de los partidos, de las ideologías, para mí está la familia colombiana", afirmó el senador.

Hoy para nadie es un secreto que hay una crisis de orden público en el país. No hay garantías para que un proyecto de esto pueda pasar dijo

Gómez Amín también cuestionó el ejemplo que dieron el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para defender el proyecto. Ambos aseguraron que no hay diferencia entre ver a un niño tomando licor en casa y ver a un niño consumiendo marihuana en un parque público.

"Yo no sé a qué familia se refiere el ministro Velasco, pero mi hijo de 12 años ni toma licor en frente mío, ni toma licor a escondidas", dijo Gómez Amín. "Yo creo que todo está en la educación, pero tener a nuestros hijos expuestos a las drogas en el espacio público nunca será una alternativa".

El senador también rechazó las acusaciones de soborno hechas por el presidente Petro .

"Yo no me lo tomo personal porque no tengo nada que ver con esos temas", afirmó. "Jamás he tenido nada que ver con temas de sobornos. Ojalá el presidente Petro aclare a quién se refiere en particular, porque lanzar un dardo de esos venenosos es muy peligroso en un debate".

Gómez Amín concluyó su intervención afirmando que el gobierno debe aprender a perder.

"El Gobierno tiene que aprender a perder, así como a veces gana, a veces pierde, y así funciona nuestra democracia", dijo. "Ayer la plenaria del Senado se pronunció con dos ministros adentro, y fue la plenaria en su sabiduría la que tomó la decisión. Responderle a la plenaria de esa manera es desafortunado".

Se hunde el proyecto

El Senado hundió este martes un nuevo proyecto de reforma constitucional para legalizar el cannabis de uso recreativo, iniciativa que había vuelto a ser presentada tras fracasar en junio pasado cuando sólo le faltaba un debate para ser aprobada por el Congreso.

En sesión plenaria, 46 senadores votaron a favor de archivar la iniciativa y 40 en contra, por lo que el proyecto -presentado por la senadora oficialista María José Pizarro y el represente a la Cámara liberal Juan Carlos Losada- ni siquiera fue debatido.

"Seguiremos luchando por un cambio en la política de drogas, convencidos de que es el único camino para acabar con la guerra y para prevenir verdaderamente los consumos problemáticos y la afectación a las poblaciones más vulnerables", afirmó Losada en la red social X (antes Twitter).

El cannabis de uso medicinal está permitido en Colombia, pero para el recreacional los Gobiernos de diferente signo han optado, legislatura tras legislatura, por una política prohibicionista bajo la eterna promesa de acabar con las drogas.

El último golpe lo dio el expresidente Álvaro Uribe, quien incluyó esta prohibición explícitamente en la Constitución y por eso ahora su despenalización necesita de ocho debates -en vez de los cuatro normales- en el Congreso.

Además, en Colombia se puede portar hasta 20 gramos de marihuana y está permitida la siembra de hasta 20 matas de autocultivo para consumo personal desde el año 1986, pero ahora los ponentes -de tinte progresista- querían impulsar la regularización del mercado para su venta.