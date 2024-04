Mayor de la Policía no aceptó cargos por presuntamente intimidar a Marelbys Meza en polígrafo

Este lunes 22 de abril, la Fiscalía General de la Nación realizó la cuarta imputación en el marco de las investigaciones que se adelantan en contra de los policías que habrían practicado de manera irregular a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

Se trata del Mayor Duvan Muñoz por el delito de constreñimiento ilegal. El oficial es señalado de haber intimidado en varias ocasiones a Meza con la intención de que ella confesara si se había robado un dinero que estaba en la casa de la actual directora del Dapre.

Durante la audiencia, la juez 14 penal de control de garantías se refirió a la solicitud de la defensa a cargo del abogado Jorge Ramírez de que el caso fuera trasladado a la Justicia Penal Militar.

Al respecto la juez no vio impedimentos para continuar la diligencia por dos motivos, el primer argumento fue que el proceso que actualmente estudia la Corte Constitucionalsobre los otros policías, el coronel Carlos Feria, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez no se menciona el nombre del mayor Muñoz, el segundo argumento es que la solicitud presentada no es una orden oficial de un juez de la Justicia Penal Militar.

Publicidad

Sobre este asunto, el abogado Ramírez reiteró que era necesario intentar resolver este problema ante la Corte Constitucional para evitar que en el futuro se den nulidades.

Dijo el abogado Ramírez que podrían verse violados los derechos fundamentales de su cliente. Sin embargo, la audiencia se realizó tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría. Al respecto, el abogado Iván Cancino señaló que no se hizo la solicitud de nulidad bajo el debido proceso.

Publicidad

El próximo 19 de junio se llevará a cabo la audiencia de acusación contra el coronel Carlos Feria por la práctica del polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera de la actual directora del Dapre, Laura Sarabia.

En este caso también serán acusados el pasado 20 de marzo, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Feria, Gómez y Sacristán ante el juzgado 14 penal del Circuito de conocimiento de Bogotá.