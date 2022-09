“Me dicen: cóbrele impuestos a los demás, menos a nosotros”, pulla de Petro en Congreso de Minería

El presidente Gustavo Petro defendió su proyecto de reforma tributaria que presentó ante el Congreso de la República y dijo que es necesario buscar recursos para financiar los gastos sociales, en un contexto de endeudamiento, que ha dejado un déficit del 8 % y que es necesario disminuirlo porque, de lo contrario, cada vez la deuda será más cara y hará insostenible la economía nacional.

“Si no nos prestan porque dudan que paguemos, ¿qué va a pasar con las actividades mineras en Colombia? Entonces un gobierno responsable debe decir que la regla básica del endeudamiento es que se paga, eso significa impuestos futuro, la pregunta es, ¿sobre quién caen esos impuestos futuro?”, sostuvo el mandatario.

Además, lanzó una pulla a los empresarios frente al tema de nuevos impuestos: “Yo participo en estos eventos y en cada uno me van diciendo: sobre los demás, menos sobre nosotros, a nosotros no. Entonces termina cobrándosele los impuestos, como ha ocurrido en las últimas décadas, a quienes no hacen estos eventos que salen a las calles: el pueblo. Se llama IVA a la comida”.

Agregó que todas las reformas tributarias que discutió en el Congreso ponían IVA a la canasta familiar, “¿creemos que eso se puede hacer y que la sociedad no va a reaccionar? Nos tocó pensar en otros caminos, no se puede sustentar un endeudamiento y un déficit sobre el bolsillo de los más pobres”.

Por eso, le pidió a los empresarios mineros un pacto, haciéndole caso a los científicos y poniendo impuestos al petróleo y carbón exportado que estaría ligado al precio internacional, “un barril de petróleo cuesta sacarlo $28 dólares y puede venderse en $100 dólares, hoy, si no se pone impuesto a eso, los casi $70 dólares de ganancia va para el concesionario del petróleo, ¿y por qué, acaso el petróleo no es una propiedad pública? Todo lo que hay en el subsuelo es público”.

