Me duele que el presidente Petro le dé juego a Daniel Quintero; es un tóxico: Carlos Carrillo

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por su cercanía con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

"Me duele, personalmente me duele y no tengo problema en decirlo, que el señor presidente le dé tanto juego a ese señor, porque es un personaje que claramente es tóxico para el proyecto del Pacto Histórico", afirmó Carrillo en entrevista con Mañanas Blu 10:30.

Carrillo también señaló que, en su opinión, el respaldo tácito que estaría recibiendo Quintero desde el Ejecutivo es preocupante. “No puede haber unidad con gente imputada y con gente tan duramente cuestionada. Eso no es unidad, eso son ganas de quedar bien con el señor presidente y, como digo en mi trino, de no incomodar”, apuntó.

Carrillo lamentó que en el Pacto Histórico “Hay quienes tienen tanto miedo de que no los metan en las listas al Congreso, de que no se puedan reelegir”, lo que, según él, ha llevado a construir “un partido que está absolutamente desconectado de sus bases”.

Aunque evitó referirse directamente a candidaturas presidenciales, deslizó una crítica a Quintero: “Él quiere montar una película de que esto es una persecución política, pero la razón por la que hace esta candidatura presidencial es para tratar de ponerle una pátina de persecución a algo que es simplemente el actuar legítimo de la justicia”.

La entrevista también abordó la situación de la UNGRD frente a la temporada invernal. Carrillo reveló que más de 122.000 personas han resultado afectadas en 31 departamentos y propuso una reforma estructural al sistema de gestión del riesgo: “Tenemos que abrir una discusión nacional sobre cuál es el futuro de la gestión del riesgo en Colombia”.

