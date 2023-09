“Me han presionado hasta el límite para convertirme en un arma contra mi padre": Nicolás Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X sobre el escrito de acusación que radicó la Fiscalía General de la Nación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Acusó al ente acusador de querer convertirlo en un arma contra su padre.

En el posteo, Nicolás Petro señaló que la Fiscalía al mando de Francisco Barbosa, quien dejará el cargo en enero de 2024, “no era de fiar”. Además, citó una frase que Gustavo Petro, su padre, también ha mencionado: “Decidí Levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, dice el posteo de Nicolás Petro en X.

La respuesta de Nicolás Petro se da luego de que, en la mañana de este lunes, 25 de septiembre, se presentó formalmente el escrito de acusación contra el hijo del presidente ante los juzgados especializados de Barranquilla por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En otras palabras, se confirmó que irá a juicio.

Y es que, después de quedar en libertad, el hijo del presidente de la República acudió a la Fiscalía de Barranquilla en un par de ocasiones para rendir declaraciones. Sin embargo, la colaboración con la justicia se pausó debido a un cambio de abogado y, además, al nacimiento de su hijo Luca Samuel. Esto llevó a solicitar el aplazamiento de una diligencia, congelando así todo el preceso.

Así las cosas, Nicolás Petro enfrentará el juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que no firmó un principio de oportunidad ni un preacuerdo con la Fiscalía. No obstante, aún tiene la posibilidad de hacerlo. Es importante recordar que estas negociaciones con la Fiscalía pueden llevarse a cabo hasta antes del inicio del juicio formal; una vez que el proceso esté establecido de manera oficial, Nicolás Petro ya no podrá llegar a acuerdos.

