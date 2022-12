Migración Colombia tiene previsto que cerca de 2 millones de viajeros entrarán y saldrán de Colombia

A pocos días para la finalización del 2022 y el inicio del 2023, Migración Colombia informó que espera que más de 1.000.895 viajeros entrarán y saldrán del país durante esta temporada que culminará el próximo 9 de enero de 2023, según las proyecciones realizadas por la entidad.

Según la autoridad migratoria, esta cifra representa un aumento del 17%, en comparación con la misma temporada de 2019, cuando aún no se había registrado la emergencia sanitaria. Es por esto que Migración Colombia reforzará sus puestos de control a nivel nacional para atender la demanda de viajeros de este fin de año, en las principales terminales aéreas del país.

En especial, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá; el José María Córdova, de Ríonegro; Rafael Núñez, de Cartagena y Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali.

Migración invita a los pasajeros a que registren sus datos en la aplicación y hacer su proceso en la herramienta Biomig , que permite a los viajeros ingresar y salir del país más rápido; debido a que la verificación del pasaporte e identidad lo hace una máquina, en menos tiempo que un funcionario.

La entidad también está invitando a los usuarios a llenar el formulario Check Mig, que es obligatorio diligenciar para salir del territorio nacional, hasta dos horas antes de efectuar el vuelo.

A su vez, Migración le recordó a los viajeros especiales como mujeres embarazadas , adultos mayores y personas en condición de discapacidad que tendrán una fila preferencial de color azul, con la cual se busca agilizar su ingreso y egreso.

Por último, la entidad recomendó a los usuarios acudir a las zonas de Migración Colombia con tres horas de anticipación a su viaje, verificar los requisitos de ingreso y permanencia en el país de destino de su viaje, y revisar la vigencia y el estado de su pasaporte . Cabe destacar que algunos países exigen, al menos, seis meses de vigencia para dejar ingresar a un viajero a su territorio.

