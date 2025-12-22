En vivo
Militares (r) levantan su participación en proceso de paz con grupo disidente de las Farc

Militares (r) levantan su participación en proceso de paz con grupo disidente de las Farc

Por diferencias con el jefe negociador del Gobierno, los militares retirados se apartaron del proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

