Mindefensa anuncia planes de choque en Buenaventura y el sur del Valle del Cauca

En el batallón Agustín Codazzi de Palmira se desarrolló, en la tarde de este sábado, 27 de septiembre, un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para discutir los avances de la ofensiva contra el terrorismo que se adelanta en el Valle del Cauca.

El encuentro se centró en la seguridad del sur del departamento, específicamente en el corredor que conecta a los municipios de Pradera, Florida, Candelaria, Palmira y Cali, así como en el orden público en Dagua y Buenaventura.

El ministro de Defensa aseguró que en la región se vive “una guerra híbrida compuesta por narcotráfico, microtráfico, minería ilegal y contrabando”. Indicó además que existen diferentes objetivos criminales a combatir, entre ellos grupos armados ilegales y bandas delincuenciales.

Con el objetivo de restablecer la seguridad en la región, se anunció un segundo plan de choque en Buenaventura y el primero en el sur del Valle, que incluye el fortalecimiento de la fuerza pública y acciones de inteligencia.



“Avanza ya, en fase de planeación, un plan de choque en Pradera, Florida y también en Palmira, que esperamos se ejecute con total efectividad y lo más rápido posible. Pero hay que aclarar: la inteligencia en las operaciones no se puede ir narrando como un partido de fútbol, porque se pierde uno de los valores fundamentales, que es la sorpresa”, señaló el ministro Sánchez.

En Palmira recibimos al ministro de Defensa @PedroSanchezCol para enfrentar juntos la compleja situación de seguridad que golpea al Valle.



Nuestro departamento ha sufrido más de una década el mal manejo en materia de seguridad por parte de la gobernadora @dilianfrancisca:… pic.twitter.com/9kMpSfEgHs — Julián López (@Julianlopezte) September 27, 2025

La situación de orden público en Buenaventura es la más preocupante para las autoridades debido al aumento de homicidios en los últimos días. Por ello, a los 500 policías que ya se habían confirmado para reforzar la seguridad en el distrito, se sumarán 200 miembros adicionales de la fuerza pública.

Asimismo, llegarán al Pacífico vallecaucano tres buques para controles marítimos y 11 botes para vigilancia y patrullajes en los ríos, con el fin de blindar la región tanto por tierra como por agua.