Mindefensa defiende proceso de compra de aviones Gripen: "Información detallada con actas"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los alcances del proceso de adquisición de los aviones Gripen de Saab y detalló las comunicaciones recientes con los organismos de control. Según dijo, desde el 18 de noviembre el Ministerio había solicitado formalmente a la Procuraduría y la Contraloría revisar el procedimiento dentro de sus competencias. “Ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor contralor general de la República; también había hablado hace ya ocho días con el procurador general”, señaló.

El ministro contó que, casi de manera simultánea, llegó un requerimiento de la Contraloría solicitando la misma información. “Nosotros respondimos e informamos que había toda la disposición, en esta era de la desinformación es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario para aclarar que estábamos disponibles”, afirmó. Indicó que el Ministerio propuso una mesa de trabajo para compartir documentos clasificados como secretos y ultrasecretos, siempre bajo los procedimientos establecidos. “No hacerlo es simplemente violar los procedimientos”, advirtió.

Pedro Sánchez Foto: Blu Radio

Sánchez confirmó que el contralor convocó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre para presentar de manera detallada la información, con actas de confidencialidad firmadas por todas las partes. Adicionalmente, informó que ya sostuvo conversaciones con los presidentes de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, a quienes se les explicará en sesión privada las decisiones tomadas. “Qué fue lo que adquirió Colombia y cuál fue la decisión que tomó el país”, resumió.

El jefe de la cartera se refirió también a los análisis públicos hechos con datos, según él, incompletos. “Aquí no se adquirieron unas aeronaves o 17 aeronaves; aquí se adquirió una capacidad de superioridad aérea”, dijo, precisando que esa capacidad integra funciones de ataque aire-tierra, reconocimiento y otros sistemas complementarios.



Finalmente, Sánchez indicó que los estudios comparativos hechos por el equipo multidisciplinar llevaron a la elección del avión de superioridad aérea Saab, que, según dijo, resultó “mucho más costo-eficiente” que otras alternativas evaluadas.

